Москва, 16 марта, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает ИА REGNUM. В связи с экономическим кризисом, внутренними структурными ограничениями у Госдумы и правительства РФ общие задачи: разработать программу реальных действий по преодолению кризиса и восстановлению экономического роста, отметил ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Он предположил, что вопросов к министру будет много, они будут касаться и программы приватизации, и функционирования институтов экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Также нижняя палата парламента рассмотрит в третьем чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за организацию «финансовых пирамид» — максимальное наказание по этому составу преступления предусмотрено в виде 6 лет лишения свободы.

Во втором чтении депутаты обсудят правительственный законопроект об обязанности юрлиц раскрывать своих бенефициарных владельцев. Документом предусматривается обязанность юрлица регулярно, не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию. Хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в их отношении сведений следует не менее 5 лет с момента получения такой информации.