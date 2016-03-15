Остин, США, 15 марта, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Премьера российского фильма «Хардкор» продюсера Тимура Бекмамбетова состоялась в воскресенье 13 марта на Международном фестивале South By Southwest в Остине, штат Техас. Об этом сообщает официальный сайт Фестиваля. Зрителям картину представили режиссер Илья Найшуллер, продюсеры Тимур Бекмамбетов, Екатерина Кононенко, Инга Вайнштейн, актёры Шарлто Копли, Даша Чаруша и оператор-актёр Андрей Дементьев.

Цитата из к/ф «Хардкор». реж. Илья Найшуллер. 2015. Россия, США Схватка

Фантастический боевик «Хардкор» полностью снят от первого лица на камеру GoPro с использованием специально разработанной технологии стабилизации Adventure mask.

Предпосылкой к сюжету стал популярный клип на песню «Bad Motherfucker» инди-рок-группы Biting Elbows, вышедший весной 2013 года. Автор ролика — основатель Biting Elbows Илья Найшуллер — будущий режиссёр фильма. Идея снять полнометражную ленту пришла Тимуру Бекмамбетову после просмотра клипа, что он и предложил Найшуллеру.

Действие «Хардкора» происходит в течение одного дня. В воздушной лаборатории над Москвой проводятся военно-научные эксперименты по созданию людей-киборгов. Пробудившись в своей новой форме, Генри помнит только свою возлюбленную Эстель. Но супруга тут же оказывается похищенной, и ничего не понимающий Генри уже вынужден преследовать монстра Акана, который украл его жену.

Съёмки фильма завершились в июне 2014 года. Мировая премьера состоялась 12 сентября 2015 года на Международном фестивале в Торонто в рамках программы Midnight Madness, где картина получила приз зрительских симпатий «Полуночное безумие». В российском прокате фильм появится 7 апреля, днём позже выйдет в кинотеатрах США под названием «Hardcore Henry».

На Фестивале SXSW в Остине фильм получил положительные отзывы, а новой форме съёмки от первого лица прогнозировали большое будущее.

На сегодняшний день SXSW Films является одним из ведущих кинофестивалей в США. Смотр посвящён кино, музыке и технологиям, и проводится в Остине, штат Техас ежегодно с 1987 года. Организатор проекта — компания SXSW Inc. Основной задачей Фестиваля стало содействие творческому и профессиональному росту деятелей искусства. Организаторы ежегодно устраивают выставки, просмотры фильмов, презентации современной техники, форумы и конференции.