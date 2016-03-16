Москва, 16 марта, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Шедевры Федерико Феллини вновь покажут на большом экране. С 25 по 27 марта в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» в хронологическом порядке будут демонстрироваться самые знаковые картины из фильмографии великого режиссёра. Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, к показу будут представлены отреставрированные копии фильмов на итальянском языке с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Амаркорд». Реж. Федерико Феллини. 1973. Италия, Франция Бенито Муссолини

Организатор события — компания «Иноекино», при поддержке радиостанции «Эльдорадио» и телеканала «Санкт-Петербург».

В программу вошли:

«Сладкая жизнь» 1959 года с Марчелло Мастроянни, Анитой Экберг и Анук Эме в главных ролях. Картина получила Золотую пальмовую ветвь в Каннах и множество других наград. Сегодня кинокритики сходятся во мнении, что фильм является вершиной творчества режиссёра и символом великой эпохи итальянского кино. Однако, поначалу притчу об итальянском обществе зрители восприняли негативно, за чересчур смелые сцены Феллини предлагали лишить гражданства и отлучить от церкви.

«8 с половиной» 1963 года с Марчелло Мастроянни, Клаудией Кардинале, Анук Эме и Сандрой Мило — во многом автобиографичная картина Феллини о кризисе творчества, сомнениях, поисках правды. В главной роли самого Феллини здесь снова предстаёт Марчелло Мастроянни, ставший к этому времени хорошим другом и партнёром режиссёра. Фильму присудили «Оскар» за Лучший иностранный фильм и Главный приз Московского международного кинофестиваля.

«Амаркорд» 1973 года с Пупеллой Маджио, Армандо Бранча и Магали Ноэль — комедийно-драматическая история о городе из детских воспоминаний режиссёра — итальянской провинции в 30-х годах, во времена фашистской диктатуры Муссолини. Работа также получила «Оскар» за Лучший фильм на иностранном языке.

«Размышления о кинематографе Федерико Феллини легко уводят в размышления об ушедшем навсегда времени кинематографических «Титанов». В самом деле, где сейчас режиссёры такого масштаба, сотрудничающие с гениями? Может быть, это и есть дар режиссёра — оказаться в хорошей компании? За каждым именем вселенная. Тонино Гуэрра, Марчелло Мастроянни, Джульетта Мазина, Нино Рота… Вероятно, сплав буйства средиземноморской культуры с «католическими комплексами», обострённым историческим временем, что-то и могут объяснить, но вряд ли всё… Какая-то загадка «ушедшей навсегда эпохи великих» остаётся. Из многих шедевров мастера некоторые, как скажем, «Восемь с половиной», до сих считают обязательными для просмотра во всех киношколах мира как образцы настоящего режиссёрского гения. Более того, азбучного современного киноязыка. Даже не кажется странным, что помимо «трюка режиссуры» маэстро владел даром рисовальщика и писателя. Кино Федерико Феллини зачастую требует некоторого усилия для просмотра. Оказывается, что иногда это тяжёлая, но интересная работа, которая делает нас чуточку лучше», — сообщает кинообозреватель Дмитрий Тёткин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Свою творческую карьеру Федерико Феллини начинал как сценарист. Совместно с известным итальянским режиссёром Роберто Росселлини он написал сценарий к фильму «Рим, открытый город», картине, положившей начало развитию итальянского неореализма в кинематографе.

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Первые фильмы Феллини — «Огни варьете» и «Белый шейх» — не были удачными, однако дальнейшая карьера пошла в гору: «Маменькины сынки» 1953 года получили премию «Серебряный лев» на Венецианском кинофестивале и были номинированы на «Оскар» за Лучший оригинальный сценарий.

Свой первый шедевр — «Дорогу», фильм о бродячих артистах, Феллини снимает в 1954 году. Работа получила более пятидесяти наград, в числе которых «Серебряный лев» на Венецианском кинофестивале и «Оскар» за Лучший иностранный фильм.

В дальнейшем режиссёр ещё трижды получал «Оскар» за Лучший фильм, что до сих пор является рекордом в кинематографе.

Режиссёр Дэвид Линч признавался, что фильмы Феллини заставляют его мечтать: «Они такие волшебные, лиричные, удивительные, изобретательные. Этот парень уникален. Если изъять его творчество, то будет недоставать огромного куска в кинонаследии. Нет ничего подобного. Мне нравится и Бергман, но его кино другое».

За всю свою карьеру Феллини снял 27 фильмов, к 54 написал сценарий. Он скончался 31 октября 1993 года в возрасте 73 лет. Траурный кортеж в тот день провожала многотысячная толпа, Феллини хоронила вся Италия.