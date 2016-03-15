Чебоксары, 15 марта, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Чувашии экологи и общественники бьют тревогу. В республике под угрозой ликвидации могут оказаться почти 70% особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Соответствующее скандальное решение приняло Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называют это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ. Возмущённые экологи собирают подписи для обращения к министру природных ресурсов России Сергею Донскому с просьбой разобраться в ситуации и сохранить «ценнейшие природные территории». Кем в итоге будут особо охраняться массово упраздненные ООПТ — государством или частным бизнесом — остаётся открытым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

birdchuvashia.livejournal.com Нижнее Присурье

Минприроды Чувашии своим приказом в феврале утвердило перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. В него включены 58 объектов, в том числе 29 особо охраняемых природных территорий. Таким образом, из 94 ООПТ регионального значения, которые были в 2015 году, одномоментно упразднены сразу 65, что стало настоящим шоком для общественности. В утверждённом перечне, к примеру, нет ни одного объекта чебоксарского Заволжья. То, что республика решила отказаться от охраны сразу всех лакомых заволжских территорий, ранее широко анонсировав планы по газификации и туристическому развитию территории, вызывает много вопросов.

«В Чувашии произошла чрезвычайная ситуация с особо охраняемыми природными территориями регионального значения», — эмоционально оценивают ситуацию некоторые экологи, организовав обращение к федеральному министру природных ресурсов Сергею Донскому.

«Так называемое «вычеркивание из системы ООПТ Чувашии» коснулось территорий, многие из которых являются единственными в своем роде в республике. Это уникальные озера Заволжья с огромным количеством краснокнижных видов растений и животных оз. Изъяр, оз. Большое и Малое Лебединое, оз. Светлое с прилегающими лесами, оз. Астраханка), самые глубоководные карстовые озера Тени, Кюльхири, Сюткюль, знаменитые нагорные дубравы Чувашии «Культуры Гузовского» и другие ценные лесные участки — такие, как «Чуварлейский бор», «Явлейская роща» и многие-многие другие. Это действие со стороны правительства Чувашии мы расцениваем как вопиющий случай равнодушия и безответственного отношения к своим прямым обязанностям — сохранению природы региона. Ведь даже в случае, если были допущены ошибки при их создании, это не повод их ликвидировать, а повод приложить все усилия по устранению этих ошибок, сохранив особо охраняемые природные территории», — говорится, в частности, в обращении, размещенном на странице Молодёжной экологической дружины Чувашии в социальной сети.

«Кроме того, настораживает тот факт, что среди так называемых «ликвидированных ООПТ» очень много территорий, расположенных в лесном фонде в пригороде города Чебоксары. А в последнее время в Чувашии активизировалась работа по переводу лесных участков из категории лесного фонда в земли населенных пунктов и последующее их существование как закрытая база отдыха или элитный коттеджный поселок. Особенно это коснулось защитных лесов вблизи Чебоксар. И сразу возникает вопрос: с каким умыслом так быстро и гладко решился вопрос о так называемой ликвидации этих ООПТ», — спрашивают авторы обращения. И в негодовании заявляют: «Наша позиция по этому вопросу однозначная — признать действия региональных властей по ликвидации ООПТ непрофессиональными и незаконными».

Минприроды Чувашии не стало как-либо разъяснять свой приказ на официальном сайте, опубликовав только решение в баннере, посвящённом ООПТ. Единственной официальной структурой, разместившей комментарии в связи с утверждением нового перечня ООПТ, стало казённое учреждение «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий». Из пояснений следуют неожиданные выводы.

«В ходе обновления сведений об ООПТ регионального значения, включенных в Единый пакет кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской Республики, установлено, что в отношении 65 ООПТ регионального значения не принимались решения об их создании, как того требует федеральное законодательство», — говорится в комментарии. И отмечается, что «в 2016 году перечень ООПТ регионального и местного значения Чувашской Республики приведен в соответствие с действующим законодательством».

То есть, следуя логике ведомства, юридически данные природные территории оказались вне правового поля, так как в 2000-е годы они не были оформлены по всем требованиям закона. И тем самым ставя под сомнение компетентность своих предшественников в части законодательного оформления ООПТ. Следовательно, юридически данные природные территории более не находятся под охраной государства. А чтобы вернуть им статус ООПТ (как и ликвидировать), необходимо пройти процесс ряда согласований, что зачастую занимает немало времени, и провести соответствующую нормативно-творческую работу.

В Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ заверяют, что «из-за существенного уменьшения количества особо охраняемых природных территорий регионального значения принято решение об активизации работы по созданию ООПТ в ближайшие годы». В 2016 году будет исследовано современное состояние упраздненных 65 территорий, в 2017 году запланировано создание трех особо охраняемых природных территорий регионального значения в Чувашии, до 2020 года предполагается создать десять ООПТ.

«Кроме того, часть территорий (не менее 20) будет преобразована в ООПТ местного значения (памятные природные места). Часть новых особо охраняемых природных территорий планируется делать кластерными, состоящими из 2−5 рядом расположенных участков. В итоге за 5 лет планируется воссоздать около 60% ООПТ, упраздненных в 2015 году», — сообщается в релизе.

Справедливости ради надо заметить, что отдельные памятники фигурировали в списках с разными наименованиями, что вносило путаницу в документы. И в перечне ранее были родники, лесные культуры и генетические резерваты, часть из которых за это время погибла в результате ненадлежащего ухода, засухи, пожаров. Но в то же время вызывает недоумение, почему все эти годы чиновники не спешили узаконить ООПТ, приведя их в соответствие с действующим законом, а решили одной бумагой-приказом просто всё упразднить и оставить дальнейшую судьбу ООПТ фактически на своё усмотрение. Вероятно, таким оригинальным образом Чувашия готовится к 2017 году, объявленному указом президента Владимира Путина Годом особо охраняемых природных территорий.