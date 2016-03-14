Минск, 14 марта, 2016, 22:30 — ИА Регнум. В последние несколько недель в Белоруссии произошло сразу несколько событий, которые были непосредственно связаны с проходящим сегодня в России судебным процессом над Савченко. Как известно, Следственный комитет РФ вменяет ей корректировку артиллерийского огня украинских войск в Луганской области летом 2014 года, который привел к гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В поддержку обвиняемой выступили не только на Украине, но и в ряде западных стран, а теперь к ним фактически присоединилась и Белоруссия. Так, совсем недавно президент Европейского совета Дональд Туск, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского парламента Мартин Шульц получили письмо-обращение об освобождении Савченко, подписанное онлайн 36 тысячами человек. Причем в числе подписантов оказали различные писатели, политики, общественные деятели, философы и прочие люди умственного труда, которые в массе своей далеки от происходящего сегодня на Украине. В их число попала и белорусский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая, так же как и все остальные, считает, что «наша способность спасти ее жизнь будет проверкой эффективности международной дипломатии и нашей преданности европейским ценностям». Однако, по всей видимости, одной только петиции западным политикам оказалось мало, а потому было решено начать пикетирование российских посольств по всему миру. И, что самое интересное, к этой акции присоединились и в Белоруссии, где о процессе над Савченко практически никто не знает, а общественное мнение в таких вопросах по-прежнему остается на стороне России.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

7 и 9 марта возле посольства Российской Федерации в Минске прошли две несанкционированные с властями акции, главной задачей которых, по словам организаторов, была «солидарность с украинской героиней». Местные активисты принесли портреты Савченко, различные плакаты в ее поддержку и обвиняющие власти России и Владимира Путина лично в агрессии против Украины. Принесли даже бело-красно-белый флаг, который вряд ли был к месту, что нисколько не смутило пришедших, которых к тому же собралось крайне мало — 15−20 человек. При этом, как оказалось, приходить к посольству России местные активисты собираются чуть ли не каждый день. По словам одной из них, Ольги Николайчик, «мы должны сделать все, чтобы эта акция стала ежедневной»: «Пусть хоть по одному человеку приходят к посольству и стоят по 40 минут. Мы будем меняться, пить чай, кофе, греться по полчаса, но мы должны это делать каждый день. Если мы не сможем, то покажем свою слабость». По всей видимости, следующим шагом местных «активистов» будет установка палаток и круглосуточное дежурство у ворот посольства. И как бы нелепо и смешно ни выглядели слова пикетирующих, акции возле диппредставительства России в Минске прекрасно демонстрируют нынешнее отношение как местной оппозиции, так и белорусских властей ко всему, что так или иначе связано с распространяющейся сегодня антироссийской истерией.

В первом случае достаточно посмотреть, кто и зачем пришел пикетировать посольство России. Это были в основном националисты и политические маргиналы, отрабатывающие остатки европейских грантов, — председатель «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, бывший претендент на пост президента Белоруссии Алесь Михалевич, активист движения «За свободу» Алесь Марченко, заместитель председателя движения солидарности «Разам» Александр Макаев и тому подобные личности, о которых в республике знают лишь в узких кругах оппонентов власти. Никаких новых лиц на пикетах не было, и это только подтверждает то, что данная акция является абсолютно постановочной. При этом режиссеры ее сидят не в Белоруссии, а далеко на Западе, где, к слову, особого интереса к процессу над Савченко также не наблюдается. Даже в Варшаве на схожую акцию 9 марта вышли чуть более 250 человек, значительную часть из которых составляли белорусы, украинцы и крымские татары, находящиеся сегодня в Польше. Однако, как ни старались организаторы антироссийской акции, прозападному крылу оппозиции в Белоруссии так и не удалось собрать вокруг себя большую группу последователей, чтобы не выглядеть на фоне их европейских коллег настолько ущербно. Видимо, пикеты были слабо профинансированы из Брюсселя или Варшавы, а потому к ним присоединились только особо «идейные» и те, кому крайне необходимо оставаться на виду у грантодателей. Хождение вокруг российского посольства с плакатами «Путин — убийца» и «Свободу Савченко!» вполне может сойти за неплохую PR-кампанию для местных оппозиционеров.

Если позиция местных националистов сегодня понятна, то реакция на происходящее со стороны белорусских властей выглядит крайне странно. Если в прошлые годы любой, кто собирался больше двух в общественном месте без официального на то разрешения, рисковал получить наказание, то сегодня ситуация серьезным образом изменилась. За происходившим у российского посольства, конечно, наблюдали люди в штатском и даже лично заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Максим Грищенко. Однако в итоге на участников пикетирования с агрессивными лозунгами, в которых можно было рассмотреть призывы к разжиганию межгосударственной вражды, были составлены лишь несколько протоколов. Помешать же проведению акции ни милиция, ни работники посольства, ни даже коммунальные службы, которые приехали убирать территорию, не пытались.

Может показаться, что такое попустительское отношение белорусских властей к антироссийским акциям является всего лишь очередной демонстрацией их лояльности к Западу в надежде получить от Брюсселя экономическую помощь. Однако необходимо отметить, что нейтральность руководства республики уже стала переходить границы, за которыми маячит неприкрытое русофобство. В условиях, когда в республике практически отсутствует серьезное пророссийское крыло в политике, а остатки оппозиции практически полностью слились с местными националистами, нельзя не понимать всей опасности происходящего. Даже несмотря на то, что нынешние антироссийские акции пока еще малочисленны и напоминают сборище клоунов.

Конечно, определенная вина за нынешние открытые проявления русофобии в Белоруссии лежит и на плечах внешнеполитического ведомства России, которое по-прежнему не озаботилось формированием здесь пророссийского общественно-политического движения и никак не реагирует на происходящее в стране. Можно только догадываться о том, насколько сильно в МИД РФ верят в политику «мягкой силы» и почему считают надуманным рост белорусского национализма. В любом случае нынешняя ситуация, когда и белорусские, и российские власти бездействуют, выгодна только Западу, но никак не Минску и не Москве.