Москва, 14 марта, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Режиссёр-дебютант Даниил Зинченко представит в Москве и Санкт-Петербурге свой премьерный фильм «Эликсир». 16 и 17 марта показы и творческие встречи с создателями картины пройдут в столичных кинотеатрах «Пионер» и «Звезда», 26 марта фильм будет представлен вниманию петербуржцев в киноцентре «Родина».

Цитата из к/ф «Эликсир». реж. Даниил Зинченко. 2015. Россия Береза

Полнометражный дебют видеохудожника Зинченко — это современная сказка в которой участвуют герои русского мира — ученые, партизаны, космонавты. Движимые желанием воскресить всех мертвых на Земле, ученый и его помощник ищут ингредиенты для волшебного эликсира. В это же время чиновники разыскивают Плотника, который умеет превращать воду в нефть.

В игровой форме режиссёр рассказывает притчу о современной России. Каждый герой олицетворяет некий типаж: в Плотнике угадывается образ Христа, Почтальон становится Гермесом, партизаны и космонавты — два типа российской души, определенного взгляда на жизнь, через них проявляются два пространственных вектора, вертикаль и горизонталь. Режиссёр делает акцент на расстоянии, показывая таким образом необъятные пространства России.

По словам Даниила Зинченко, земля и космос, материальное и духовное в фильме соединяются: «Два смысловых вектора — земная горизонталь как поиски счастья, любви и всеобщего братства, и небесная вертикаль как мечта о воскрешении и постижении бесконечности, стремление вверх — объединяются в желании победить абсолютное зло и саму смерть. Россия — место их синтеза».

Первый показ фильма состоялся в 2015 году на III Национальном кинофестивале дебютов «Движение» в Омске. «Эликсир» также представлял Россию на 66-м Международном Берлинском кинофестивале, который прошёл в Германии с 11 по 21 февраля. Картина вошла в программу «Форум».

Продюсерами фильма выступили Андрей Сильвестров, Тихон Пендюрин и Глеб Алейников. Малобюджетная картина снималась на цифровую камеру Black Magic, а в съёмках, помимо профессиональных актёров, бесплатно участвовали жители поселка Пено в Тверской области. Основной объем фильма был снят в деревне всего за 10 дней.