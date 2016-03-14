Челябинск, 14 марта, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В воскресных масленичных гуляньях в Челябинске приняли участие более 100 тысяч жителей областного центра. Как сообщила 14 марта корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь регионального министерства культуры Виктория Олиферчук, в районах города работало семь больших площадок: в центральном парке имени Гагарина (ЦПКиО), на Кировке, в горсаду имени Пушкина, в парке «Металлург», в Саду Победы, в скверах по улицам Молодогвардейцев и Воровского.

маслница в гагарина.поросята

«Традиционно наибольшее число гостей принял ЦКПиО. Сюда отметить Масленицу, поучаствовать в играх и поесть блинов пришло около 25 тысяч челябинцев. Желающие пытались забраться на столб, поиграть в русский футбол, попрыгать через скакалку. Гости парка имени Гагарина соревновались в искусстве «печь» блины из дерева. Электропилой участникам конкурса нужно было отрезать самый тонкий «блин». Большой ажиотаж вызвали поросячьи бега. Гостей в парке имени Гагарина развлекали скоморохи, Мороз Иванович и Весна-красна», — отметила представитель областного Минкульта.

Горсад имени Пушкина стал второй по массовости площадкой. Здесь в третий раз проходил конкурс на лучший масленичный блин, организованный областным Домом Дружбы народов.

«В конкурсе принимали участие 30 участников из девяти территорий, выставлено более 150 блинов с разными начинками», — рассказала директор Дома Дружбы Юлия Лапидус.

Лучших из лучших определяли по пяти номинациям: самый «сказочный блин», «Смак» по рецептам наших бабушек», за самую вкусную начинку, за самое красивое блюдо, выполненное из блинов, и за национальный уголок. Самые вкусные блины испекла Нина Шмидт, приехавшая на конкурс из города Пласт. В рамках блинного конкурса свои состязания проводили и участницы областного конкурса «Ваше Величество Бабушка». Лучший старинный рецепт блинов предложила челябинка Нина Гавриш.

Также на аллеях горсада горожане участвовали в мастер-классах, чтобы сделать для себя куколку-оберег или расписать кувшин в технике «хохлома». Самые ловкие и сильные играли в масленичный маятник, бились мешками, бегали с коромыслом, испытывали удачу в «Колесе фортуны». Для любителей компьютерных игр устроили игру «Яйцелов», заменив клавиатуру и мышь на настоящую корзину. В праздничной программе приняли участие 15 коллективов и около 130 артистов.

Кульминацией праздника стало огненное шоу с сожжением чучела Масленицы.