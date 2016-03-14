Москва, 14 марта, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Законопроект «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве» внесен в Мосгордуму. Как заявил на заседании 14 марта глава фракции «Единая Россия» в столичном парламенте Андрей Метельский, новая законодательная инициатива освободит от уплаты взноса на капремонт одиноко проживающих и неработающих граждан старше 80 лет, а также предоставит скидку в 50% для таких граждан в возрасте от 70 до 80 лет.

«Данный законопроект прошел обсуждения на многих уровнях. Я думаю, что мы можем этот законопроект внести и на ближайшем заседании парламента, 23 марта 2016 года, принять в целом», — сообщил Метельский.

По его словам, льготой смогут воспользоваться 120 тысяч пожилых людей старше 70 лет. К тому же список льготников по капремонту может увеличиться. Само действие льгот будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Как отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, федеральный закон, дающий право регионам устанавливать льготы по капремонту, вступил в силу с начала 2016 года, но в столице не торопятся принимать соответствующие меры. В итоге к марту 2016 года фракция КПРФ предложила свой вариант проекта, заявил он. В данный момент документ ожидает одобрения в столичной мэрии.

«В январе наши коллеги из «Единой России» заявили, что внесут соответствующий законопроект, но воз и ныне там. По всей Москве идет сбор подписей в поддержку инициативы, хотя и так совершенно очевидно, что она отвечает интересам всех жителей. В итоге страдают люди старшего поколения, которые имеют право на льготу, но воспользоваться своим правом не могут. Во фракцию КПРФ постоянно поступают обращения от москвичей по этой проблеме, последнее пришло накануне от 110-тысячного коллектива ветеранской организации Юго-Восточного округа, поэтому мы решили, что затягивать дальше нельзя и внесли свой проект городского закона», — подчеркнул Клычков.

Депутат пояснил, что проект фракции вносит изменения в закон «Основы жилищной политики города Москвы» и дополняет главу 8 статьей 80.1, предусматривающей компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт за счет бюджетных средств. Так, предлагается установить компенсацию в размере 50% для одиноко проживающих собственников жилого помещения, достигших возраста 70 лет, а также для собственников, проживающих в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста.

«Компенсацию в размере 100% на уплату взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих собственников жилого помещения, достигших возраста 80 лет, а также проживающих в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста. Мы предлагаем распространить действие закона с 1 января 2016 года. Москвичи не должны страдать от того, что Мосгордума вовремя не приняла региональный закон», — заявил Клычков.

Глава фракции КПРФ в столичном парламенте сообщил, что направил обращение и текст законопроекта в столичную мэрию, однако официального ответа от пока не получил.

Напомним, столица перешла к взиманию оплаты за капремонт одной из последних — с 1 июля 2015 года. Минимальный взнос, установленный в городе, составляет 15 руб. за 1 кв. метр. В декабре 2015 года Госдума РФ приняла поправки в Жилищный кодекс РФ, которыми разрешила регионам освобождать граждан старше 80 лет от уплаты взносов за капремонт, а также снижать в два раза размер взносов для пенсионеров, достигших 70 лет. Депутаты высказались за скорейшее принятие законопроектов региональными парламентами.

Впервые возможность предоставления дополнительных льгот по оплате взносов на ‪капремонт отдельным категориям граждан была рассмотрена в Мосгордуме 27 января 2016 года. Как заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), порядка 4 миллионов человек в Москве получают льготы и субсидии на капремонт. В свою очередь Метельский сообщил, что начался сбор подписей для поддержания законопроекта по льготам на капремонт, который должны были разработать до конца февраля.

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