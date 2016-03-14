Санкт-Петербург, 14 марта, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Посмеяться в кинозале в День Смеха предлагает жителям Петербурга Фестиваль «Мультивидение». Поздним вечером 1 апреля в киноцентре «Родина» откроется «Ночь юмора в анимации». Фестиваль отобрал самые яркие и остроумные анимационные истории от мировых режиссёров-мультипликаторов, вошедшие в программы «Мультивидения» последних лет.

Цитата из м/ф «Худшее, что может случиться». реж. Kристиан Холм. Эстония. 2014 Очередь

Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, показы пройдут в течение всей ночи с 23:30 до 5:30 утра и будут представлены тремя тематическими разделами: «Жизнь прекрасна», «Друг мой, враг мой» и «Прощай, крошка!».

В программе «Жизнь прекрасна» зрителей ждёт 21 анимационный фильм, в числе которых:

«Долгожданный выходной» режиссёра Джу Кай Лианга из Tайвани — история о том, как Лай наконец-то дождался выходного и спешит поехать куда-нибудь отдохнуть;

«Играя с едой» американского режиссёра Соохина Кима — история про Лиса, выращивающего себе на обед цыплёнка по инструкции на упаковке;

серия мультфильмов «ВОТЭТОКИНО!» француза Mориса Ювелена — увлекательная пародия на любимые публикой киножанры: фэнтези, катастрофа, супергерои:

«Вотэтофантастика!» — мультфильм про Гарри, который должен отнести кольцо на вершину огромной мега-горы Судьбы;

«Вотэтогероика!» — история всех супер-героев, сплотившихся вокруг одного малыша;

«Вотэтоужастик!» — история о происшествиях на кладбище;

«Жизнь смартфонозависимых» китайского режиссёра Хи Чендлинг — поучительный мультфильм для тех, кто зависим от современных гаджетов;

«Робот Виталий» российского режиссёра Натальи Березовой — видеоклип на песню группы «Несчастный случай», в центре сюжета которого — недлинная жизнь робота-романтика.

После 15-минутного перерыва, во второй части «Ночи юмора» зрители увидят 25 короткометражных картин, в том числе:

«Рубен выходит из дома» швейцарского режиссёра Фредерика Сигеля — комедия абсурда о том, как по дороге на работу Рубена доводят до помешательства его же собственные беспокойства;

«Дом ужасов»Maртина Клемена из Эстонии — увлекательная история, в которой всё началось с того, как мужчина принёс домой уличного кота;

«Оцифрован с рождения»Mахбобека Moхамадзака из Ирана — фильм на злобу дня о том, как одна женщина, забеременев в интернете, не смогла скачать младенца;

продолжение серии мультфильмов «ВОТЭТОКИНО!» от Mориса Ювелена:

«Вотэтовестерн!» — классическая история, произошедшая на Диком Западе;

«Вотэтопаника!» — фильм-катастрофа о происшествии после барбекю;

«Раз, два, дерево»Юлии Ароновой из Франции — весёлая история о том, как однажды дерево решилось прогуляться в сапожках.

Завершится «Ночь смеха» серией самых юмористических фильмов, которые не дадут уснуть. В заключительную часть программы «Прощай, крошка!» вошли 13 фильмов-участников множества международных фестивалей, в числе которых:

«История домашних животных»Kриса Гениха из Голландии — авантюрная комедия о загадочном исчезновении домашних питомцев, обладатель Приза зрительских симпатий Лондонского фестиваля анимации;

«Прощай крошка» — англичанина Жерве Меривиттера — комедия о финансовом воротиле, выбор зрителей British Animation Award;

«Ветер»Роберта Лобеля из Германии — мультфильм о жителях одного очень ветреного края;

«Слон и велосипед»Олеси Щукиной из Франции — история слона, который очень хотел приобрести велосипед, мультфильм получил Приз жюри фестиваля «Фантош».

Фестиваль анимации «Мультивидение» проходит в Санкт-Петербурге с 2003 года и на сегодняшний день является крупнейшим смотром анимационных работ со всего мира. XIII Фестиваль открылся в культурной столице России в конце октября прошлого года, Гран-при получила картина из России — анимационный фильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса».

Помимо главного осеннего киносмотра в Санкт-Петербурге Фестиваль «Мультивидение» организует различные мульт-программы для детей и взрослых. В ночь с 13 на 14 февраля 2016 года, в канун Дня Святого Валентина, в кинотеатре «Родина» вниманию зрителей была представлена программа для всех влюблённых в анимацию — увлекательные истории отношений в изображении мировых режиссёров-мультипликаторов.