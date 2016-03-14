Иваново, 14 марта, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Ивановской области впервые проходит чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В его открытии сегодня, 14 марта, принял участие губернатор Павел Коньков, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Олимпия». Церемония закрытия чемпионата и награждения победителей состоится 18 марта.

Фото пресс-службы правительства Ивановской области

WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное в 1950 году. В 2012 году Российская Федерация присоединилась к международному движению WorldSkills International, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Как отметил Павел Коньков, перспективность рабочих специальностей сегодня явно недооценена. Между тем, по его словам, потребность в квалифицированных кадрах у предприятий постоянно возрастает, а сами рабочие профессии сегодня немыслимы без внедрения современных технологий в процесс обучения.

Ивановская область включилась в движение WorldSkills в 2015 году с целью развития профобразования и повышения престижа рабочих профессий. Смотр же профессионального мастерства в формате открытого чемпионата проводится в регионе впервые. Соревнования определят победителей по шести компетенциям, которые вместе с победителями отборочных соревнований составят сильную команду молодых профессионалов региона для участия в Чемпионате Центрального федерального округа.

Региональные соревнования «Молодые профессионалы» пройдут с 15 по 17 марта на площадках в Иванове, Вичуге и в Шуйском районе по компетенциям «Дизайн одежды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Веб-дизайн», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Соревнования определят победителей по шести компетенциям, которые вместе с победителями отборочных соревнований составят команду молодых профессионалов региона для участия в чемпионате Центрального федерального округа.

Добавим, региональная система профобразования включает 34 учреждения, которые активно взаимодействуют более чем с 260 организациями и предприятиями области.