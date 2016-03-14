Барнаул, 14 марта, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Несмотря на федеральное законодательство, которым россиянам гарантируется сохранность объектов культурного наследия, администрация Тальменского района совместно с представителями Алтайской митрополии предприняли беспрецедентную попытку через общественные слушания «продавить» получение разрешения на капитальное строительство.

Отец Валерий

Речь идет о возведении храма в Парке Победы, где расположен также Мемориал Славы памяти погибших в Великой Отечественной войне. Участников слушаний приглашали по спискам, из числа заинтересованных, — об этом ИА REGNUM проинформировали сразу несколько жителей Тальменки, которым удалось пробиться в переполненный зал Дома культуры и принять участие в голосовании по данному вопросу.

Один из депутатов Тальменского райсовета — Леонид Черепанов — заявил, что такие итоги голосования не могут быть признаны легитимными и он намерен доказать это в прокуратуре.

Простите, что посадить не удалось

Решить вопрос с выделением земли под строительство храма в Парке Победы власти Тальменки намеревались еще в начале 2016 года. Местных жителей проинформировали, что «заинтересованная общественность» на одной из встреч митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и главы района Игоря Жаркова «выразила активную положительную позицию о выделении земли для нового храма».

Широкий общественный резонанс история получила после того, как выяснилось, что этой «заинтересованной общественностью» оказались всего несколько человек, в то время, как несогласных со строительством оказалось куда больше.

Причем, тальменцы высказывались не против храма, а против места, выбранного для его строительства. Не понравилось многим и высказывание отца Виктора о том, что Парк Победы для культового учреждения выбран из-за его удачного расположения — на центральной площади Тальменки, где «больше проходимость». Его слова о том, что «здесь мы будем больше денег собирать», хоть и были дезавуированы, но в ходе слушаний тальменцы их припомнили и озвучили.

ИА REGNUM уже писало, что ветераны Великой Отечественной войны известие о готовящемся покушении на территорию Парка Победы встретили со слезами на глазах. Не остались в стороне и коммунисты, заявившие о намерении перейти к массовым протестным акциям в случае одобрения стройки в Парке Победы. Тогда властям Тальменки пришлось объявить о проведении общественных слушаний (что и было сделано). Но о беспристрастной подготовке к ним говорить не приходится.

«Слушания хотели провести в одном из кабинетов в здании администрации района. Из опасений, что он не сможет вместить всех желающих, мы на одном из заседаний оргкомитета попросили перенести их в Дом культуры. Власти согласились, но дату проведения переносить не стали, хотя мы настаивали. Ведь 10 марта — будний день, не каждый может отпроситься с работы на насколько часов», — отметил ИА REGNUM Андрей Ласкуткин.

«Я очень хотела выступить на слушаниях, но я преподаватель — веду уроки истории в школе — была на работе. Церковь нам нужна (я сама верующая) но только не в Парке Победы, на Мемориале Славы. Это совсем иная память. Да и для церкви нужно выбирать не проходное место — рядом с магазинами — а возвышенное. Крестные ходы ведь недаром устраивают: мы должны помнить, что к вере идут через испытания. Такого же мнения придерживаются и мои ученики, с которыми мы разговаривали на эту тему. Дети против строительства в парке. Также как и я, считают, что заходить в храм в перебежках между магазинами — свечку ставить — не совсем верно», — считает Лариса Шевцова.

«Административный ресурс в отношении противников строительства был задействован по полной. В ход пошли уговоры ветеранов и запугивание несогласных. В частности, удалось настоять, чтобы руководители двух общественных организаций — Тальменского отделения Совета матерей погибших ребят в локальных войнах и районного отделения «Российского Союза Ветеранов Афганистана» — отозвали свои подписи под открытым обращением не рушить единство Парка Победы и мемориала Славы», — подтвердил ИА REGNUM секретарь Тальменского районного отделения КПРФ Вячеслав Латышев.

«За день до слушаний глава администрации Тальменского района лично обзванивал ветеранов, просил чтобы те проголосовали за храм в Парке Победы. Один из них так прямо и сказал Жаркову: «Я уже достаточно стар, чтобы менять ориентацию», — поделился пенсионер Владимир Военнов. Он тоже присутствовал на слушаниях и свидетельствует о том, что в зал, где они проводились, вначале пропускали по спискам. «Была мобилизована вся паства православного прихода, вся администрация и многие другие бюджетники. Также приказали прийти и проголосовать «за» всем спортсменам», — подчеркнул пенсионер.

«Представителей администрации и церкви стали пропускать в зал по спискам за полчаса до начала слушаний. Так что остальным попросту не хватило места и они вынуждены были стоять в проходах. С регистрацией участников голосования тоже не все ясно. Велась она по паспортам, а потом в зал стали запускать, и вовсе не требуя удостоверения личности. Голосовали же простым поднятием рук. Так что есть большой вопрос в легитимности такого мероприятия, буду обращаться в прокуратуру», — заявил депутат районного Совета Леонид Черепанов.

«От имени комиссии заранее прошу прощения у всех, кого не удалось сегодня в зале посадить. Но все у нас впереди», — заявил председательствующий — Александр Есин — в самом начале слушаний. Его слова были восприняты со смехом.

Благодаря активистам группы «Народный контроль», организовавшим видеосъемку всего дальнейшего действа, у редакции ИА REGNUM есть основания полагать, что не только сами слушания, но и строительство храма в Парке Победы может быть признано незаконным.

Постановление никто не отменял

Немало огорошил присутствующих на слушаниях и глава Тальменки Валерий Пантелеев. Его выступление было первым и самым значимым, поскольку он впервые довел до общественности свое отрицательное заключение по поводу строительства храма в Парке Победы.

А если участь то обстоятельство, что ни глава администрации Тальменки, глава поссовета, ни представитель духовенства так и не смогли назвать масштаб предполагаемого строительства, недоумение по поводу целесообразности проведения слушаний только возросло.

Как оказалось, в ответ на заявление отца Виктора о выделении там земельного участка под строительство православного храма «в часть безвинно убиенных на тальменской земле», власти Тальменки письменно отвечали, что не могут этого сделать, поскольку в соответствии со ст. 5 п. 1 Федерального закона от 25. 06. 2002 года, на территории памятников запрещается строительство объектов капитального строительства.

Присутствовавшие на слушаниях представители администрации поспешили успокоить несведущих. Мол, вопрос с законодательством мы уладим: нужно только дать согласие на строительство.

Но Валерий Пантелеев в ответ на приведенный довод о том, что, мол, «Мемориал не попадает под действия федерального закона, потому что является региональным», напомнил о постановлении, принятом Алтайскими законодателями 2 апреля 2001 года. Этим документом был определен перечень парков Победы — мемориалов войнам — землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. «Там под первым номером стоит поселок Тальменка. Это постановление никто не отменял», — подчеркнул глава посовета Тальменки Валерий Пантелеев.

Глава поселкового совета рассказал также и о последнем прошении духовенства, поступившем в администрацию поселка 9 марта. В нем указано, что площадь, которую хотят задействовать священники для строительства в Парке Победы, предлагается сократить с 1 тыс. 600 до 500 квадратных метров.

Чтобы присутствующие лучше представляли, о чем идет речь, эти квадраты в поселковом совете пересчитали на число деревьев Парка Победы, которые придется уничтожить.

«Если будет выделена площадь 1 тыс 600 кв метров, будет вырублено 15 берез, 9 елей, 4 лиственницы, одна сосна, 16 кленов, 8 сиреней и две рябины. Итого 56 деревьев. Если храм будет размером 600 квадратов, будет вырублено 40 деревьев. В том числе, 11 берез, 8 елей, 2 лиственницы, 12 кленов, 7 сиреней и одна рябина. Вот таков итог строительства храма в нашем парке победы», — подчеркнул Валерий Пантелеев.

Никаких выводов он делать не стал. Их в достатке озвучили другие выступающие.

«Уж строить, так строить»

Отец Виктор призвал не тревожить сердца в преддверие Великого Поста и поддержать строительство. По его словам, никакое другое место из предложенных под храм не подходит, и максимум, что можно там возвести, это часовню. При этом сам батюшка не смог ответить на вопрос присутствующих об истинном размере храма. «У нас есть только эскиз. На нем представлено строение размером 20 на 30 квадратов — если уж строить, так строить», — поделился отец Виктор.

Пенсионер Владимир Военнов полагает, что это слова не могут не настораживать. Выступая на слушаниях, он напомнил о существовании и других конфессий в Тальменском районе.

«Сегодня у нас православная церковь запросила место справа от Мемориала Славы. А завтра придет пастор католической церкви и скажет, что хочет слева поставить свой храм. А послезавтра — баптисты придут — тоже попросят место. Конфессии у нас по Конституции все равны. Как же мы им будем отказывать? А там, может и мусульмане соберутся — у нас в районе они тоже есть — скажут — дайте и нам местечко. Тут некоторые говорят, что построив храм, мы повысим нравственность. Так за последние 20 лет в Тальменке построены: православный храм, католическая церковь, дом молитвы баптистов, дом молитв адвентистов Седьмого дня. Скажу что нравственность за эти годы не прибавилась не на йоту. Есть Конституция. И если мы сегодня нарушим федеральный закон, то может завтра введем на территории района смертную казнь?», — привел довод пенсионер Владимир Военнов.

А бывший председатель поселкового совета, ветеран труда Алексей Бобров напомнил, что кроме воцерквоенных среди участников Великой Отечественной войны есть еще и атеисты.

«Парк закладывали те, кто помнит и хранит память тех, кто защищал Родину. Не нужно все это перемешивать, не нужно и вырубать деревья. Я категорически против, чтобы церковь была построена на этом месте. Но вижу, что либеральная общественность не только «жмет», но уже и делает», — заявил ветеран.

«Волшебство» голосования

Несмотря на множество неизвестных, голосование все-же провели и строительство храма в Парке Победы одобрили. Произошло это сразу же после того, как слово предоставили главе администрации Тальменского района Игорю Жаркову, похвалившему самого себя за созидание и пристальное внимание к вопросам благоустройства.

Итог — 308 человек — «за» и 108 — «потив».

И здесь тоже не обошлось без казуса. Если в самом начале слушаний председательствующий заявил о 480-ти зарегистрированных, то совершенно непонятно, почему голосовавших оказалось только 411? Куда при голосовании могли деться почти 70 человек или их голоса?

У активиста Андрея Ласкуткина на этот счет есть свое объяснение: «Вероятно, регистрацию вели не по фактическому присутствию, а по спискам. Мы даже фотографировали один из них: внесли всех работников комитета по финансам, да пришли, вероятно, не все».

Кстати, уже после проведения слушаний активисты «Народного контроля» побывали в Парке Победы и составили схему того, как на самом деле будет выглядеть мемориальный комплекс в Тальменке, если там будет построен храм с размерами 12 на 30 кв. метров.

Их выводы неутешительны: власти и епархия лукавят, речь идет о значительном вмешательстве в обустройство Парка Победы, признанного объектом культурного наследия.

К слову, реализация программы строительства «200 храмов» в «шаговой доступности», действующей с 2010 года, не обошлась без скандалов и в Москве. Противники уже прозвали ее «минус 200 парков и скверов», поскольку местами для православных построек становятся, в основном, зеленые зоны, столь ценные для жителей мегаполиса.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года многочисленные акции протеста происходили в парке «Торфянка». Епархиальный совет Московской городской епархии в итоге обратился со специальным заявлением о готовности рассмотреть возможность возведения этого храма в другом месте.

Большой общественный резонанс вызвало и строительство храма на Малой Земле. В начале марта 2016 года второй по счёту митинг протеста провели в Новороссийске.

Во всех случаях, митрополии указывают не иерофобию, и, а на неприкосновенность мест, относящимися к культурному наследию.