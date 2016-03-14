Москва, 14 марта, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Шедевры советского кинематографа — теперь и в работах художников. 15 марта в Центральном доме кинематографистов открывается выставка «Броненосец «Потёмкин» болгарского художника-графика Нестора Ковачева. Экспозиция представляет собой около ста карандашных рисунков, иллюстрирующих сцены из легендарного фильма Сергея Эйзенштейна.

Цитата из к/ф «Броненосец Потемкин», реж. Сергей Эйзенштейн. 1925 г. СССР Легендарный «Броненосец Потемкин»

Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов, выставка приурочена к 90-летию со дня выхода на экраны «Броненосца «Потёмкин» и продлится в Центральном доме кино до 29 марта.

Легендарная картина Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» вышла в советский прокат в январе 1926 года. Немой исторический фильм был снят на киностудии «Мосфильм» специально к 20-летнему юбилею Русской революции 1905 года.

Рисуя восстание матросов на корабле «Князь Потёмкин-Таврический», режиссёр образно выразил в картине основные социальные тенденции ХХ века: массовое стремление к свободе, борьбу с тиранией, защиту человеческого достоинства, призыв к единению людей во имя равноправия.

В 1958 опрос киноведов из 26 стран в рамках Всемирной выставки в Брюсселе назвал «Потёмкина» «лучшим фильмом всех времён и народов», а монтаж сцен этого фильма многократно был признан лучшим в истории.

Сам Эйзенштейн заявлял, что «Кинематограф — это прежде всего монтаж». В своём фильме он использовал новаторские методы, многие из которых стали образцом и изучаются в университетах. Так, знаменитый «Монтаж аттракционов» — метод, построенный на чередовании ярких, ударных эпизодов, производящих на зрителя сильное «чувственное воздействие» — был использован режиссёром в сцене на Потемкинской лестнице, а так называемый «Тональный монтаж» иллюстрирует сцена похорон Вакулинчика.

По словам художника, серия работ была вдохновлена мастерской работой Эйзенштейна с камерой. За образец для своих рисунков Ковачев взял самые виртуозные сцены фильма. Опираясь на оригинальный сценарий, он вносит в процесс и своё видение: «Факт становится фактом только тогда, когда он представлен в контексте или когда он интерпретируется. В своем проекте я зарисовываю исторические реалии, предлагая различные пути», — говорит Ковачев.

Работать над иллюстрациями к фильму Ковачев начал в 2013 году. В 2014 его рисунки были представлены в Вене, на персональной выставке в Галерее Хайке Куртце и Петры Зайзер, а через год — в Нью-Йорке, в Фонде Искусств и наук Ричарда Дж. Мэсси.

Нестор Ковачев родился в 1981 гову в Болгарии, живет и работает в Вене. Окончил Академию изобразительных искусств Вены и факультет изобразительных искусств, Университета имени Кирилла и Мефодия в городе Велико-Тырново (Болгария).