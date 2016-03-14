Москва, 14 марта, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия в честь окончания Масленицы собрали в парках Москвы небывалое число участников. Традиционные проводы зимы с бесплатными блинами, борьбой подушками, хороводами, демонстрацией кузнечного искусства, покорениями масленичного столба и, конечно, сжиганием чучела проводились весь день 13 марта и закончились только ночью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Масленичные гуляния в Парке Горького в Москве

В Москве было открыто 25 праздничных площадок, и организаторы не скупились. Так, в Парке культуры и отдыха им. М. Горького гостей бесплатно потчевали блинами, знакомили с традиционными ремеслами, включая кузнечное мастерство, организовали ярмарку и провели несколько различных конкурсов на выявление самого сильного участника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хоровод на Масленицу в Измайловском Кремле

В Измайловском Кремле, несмотря на платный вход в зону празднований, также наблюдалось огромное число посетителей. Гостям предлагали традиционные русские развлечения: от борьбы подушками до покорения вершин масленичного столба. Последнее развлечение осилили не все. Также можно было приобрести блины, поучаствовать в массовом хороводе и посетить праздничный концерт.

К сжиганию чучела — части древнего языческого ритуала проводов зимы и демонстрации торжества весны — на всех столичных площадках приступили одновременно, в 18:00. К этому времени число гостей столичных парков достигло грандиозных масштабов, так что лицезреть процесс смогли далеко не все желающие, что тем не менее не помешало посетителям получить удовольствие от праздника, который продлился до ночи.