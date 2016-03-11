Анкара, 11 марта, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Странные вещи творятся последние полтора года на Стамбульской фондовой бирже. Около полутора лет назад, на Стамбульской фондовой бирже появился неизвестный инвестор, которого участники биржи прозвали «Чуваком». Об этом сегодня, 11 марта, сообщает Bloomberg.

pixhder.com Слон в посудной лавке

Этот самый «Чувак» в первый же день своего появления на бирже совершил сделки на $450 млн, что в два раза больше среднего показателя по рынку.

Фондовые менеджеры уже прозвали его «слоном в посудной лавке», так как денег у этого инвестора больше, чем у кого-либо и он может давить на рынок в любом направлении.

Стратег BNP Paribas Ишик Окте считает, что «Чувак» просто раньше остальных начал применять специальные компьютерные системы (торговых роботов) и тем самым получил преимущество, так как у его конкурентов таких роботов нет.

С течением времени загадочный инвестор проводит все больше транзакций. Это отпугивает других инвесторов, так как они не могут предсказать следующий удар «Чувака» по рынку.

Известно, что клиенты по меньшей мере одного европейского банка перестали вкладывать свои капиталы в краткосрочные ценные бумаги на Стамбульской бирже. Другие приостановили свою активность, ожидая раскрытия информации о неизвестном инвесторе.

В 2016 году за счет действий «Чувака» оборот Стамбульской фондовой биржи повысился на 8%. В это время Варшавская биржа просела на 15%, а Московская на 27%.