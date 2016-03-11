Минск, 11 марта, 2016, 21:32 — ИА Регнум. «Белорусская змея начала поедать саму себя. И это только начало», — заявил 11 марта корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая известие об отправке за решетку одного из самых богатых бизнесменов Белоруссии — владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа.

пресс-служба президента Белоруссии Праздничный обряд Зажинки в сельскохозяйственном предприятии Молодая гвардия Брестского района 9 июля 2005 года

По мнению Радова, резонансное задержание бизнесмена говорит о том, что у руководителя постсоветской республики «деньги закончились окончательно». Именно острая нужда в деньгах заставляет Александра Лукашенко идти на крайние меры.

«В своё время именно он дал возможность Чижу сотоварищи наживаться на государственном бюджете и стать «бизнесменами», хотя эти люди были, мягко говоря, далеки от понятия самостоятельного бизнеса и жили только за счет государственной кормушки», — сказал эксперт.

По его словам, арест партнёра Юрия Чижа по бизнесу — белорусского бизнесмена Владимира Япринцева, с последующим разгромом бизнеса семьи Япринцевых, не очень позитивно сказался на судьбе Юрия Чижа. После «слива Япринцева» компетентные органы пришли за деньгами в «Трайпл», отметил Радов.

«А денег, как оказалось у Чижа нет. Можно вспомнить хотя бы провалы с отелем Kempinski, который так и не был построен в Минске, а также то, что в феврале несколько предприятий Чижа попали на «картотеку» налоговой, так как не заплатили вовремя налоги, — отметил эксперт. — Видимо, Юрий планировал забрать последние деньги и по-тихому свалить из страны, понимая, что так будет лучше. Ан нет — спецслужбы сработали лучше».

По мнению политолога, никого особо не опечалит громкий арест, который может закончиться не менее громкой «посадкой» — «так как все эти псевдоолигархи и бизнесмены не принесли стране ничего хорошего». Он констатировал: «Происходит обыкновенный передел собственности. Нечто подобное ожидает и остальных «олигархов». Никто из них не может быть застрахован от гнева Лукашенко. Именно он, а не кто-то другой барин в Белоруссии».

Тем не менее, считает Радов, «дело Чижа» — «это плохой сигнал для всех белорусов»: «Когда у Лукашенко не остаётся денег, то он начинает щипать своих кур, которых до этого откармливал несколько лет. Однако никогда ещё дело не доходило до таких мастодонтов — всегда страдала мелочь».

«Видимо, действительно брать денег больше неоткуда. Все более или менее прибыльные направления уже давно под лапой «олигархов», если их так можно назвать. Именно на них сегодня и обращён взор Гаранта Конституции. Не брать же деньги из своего кармана», — резюмировал эксперт.