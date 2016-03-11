Москва, 11 марта, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил Верхней палате Федерального собрания России кандидатуру Марины Антоновой на должность судьи Верховного суда. Об этом сегодня, 11 марта сообщает пресс-служба Кремля.

vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Глава государства, руководствуясь пунктом «е» статьи 83 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 6 закона «О статусе судей в Российской Федерации», представил Совету Федерации кандидатуру Марины Антоновой на должность судьи Верховного суда.

Про Антонову известно, что с марта 2005 года она является судьей Федерального арбитражного суда Московского округа.