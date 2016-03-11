Москва, 11 марта, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Московский государственный университет (МГУ) занял 79-е место, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — 113-е, Томский политехнический университет — 136-е, Казанский федеральный университет — 152-е, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — 164-е.

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

«Это, без сомнения, замечательно, что наши вузы вошли в этот рейтинг, — уверен замдиректора по науке ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр», профессор МИФИ Николай Кузелев. — Однако мы и без мирового признания знаем, что наши вузы готовят сильнейших технических специалистов, особенно в области ядерной физики. Важно в этой ажиотажной гонке за цифрами не останавливаться и не растерять свои преимущества, не забывая про воспитание не просто специалиста, а Человека, патриота, защитника Отечества и его интересов. Образование в атомной отрасли становится снова престижным, а работа в атомной отрасли привлекательной для молодежи. Профессорско-преподавательскому составу ведь тоже нужна подпитка от подрастающего поколения. На днях прошла Всероссийская конференция по неразрушающему контролю. И там на круглом столе по неразрушающему контролю в атомной отрасли из всех докладов половину сделали молодые специалисты — аспиранты и студенты. Вот чем надо гордиться. Меня это радует больше, чем рейтинг, которых сегодня довольно много в разного рода изданиях. И что еще не менее отрадно — к нам обращаются зарубежные коллеги из стран, где нацелены на создание АЭС и новых ядерных технологий, с просьбой обучать для них специалистов. Это не только расширение рынка для нас, это и признание престижа нашей атомной отрасли и нашего отечественного образования в этой области. И к нам ведь обращаются из тех стран, где до последнего сопротивлялись развитию мирного атома и где сомневались в необходимости его развития. Я считаю, это о многом говорит».

«Безусловно, в нашу пользу говорит и тот факт, что на прошлой неделе во время визита Сергея Кириенко был подписано соглашение о создании в Боливии ядерного центра, — отметил Кузевев. — В свое время мы построили несколько таких центров, которые занимаются не только энергетикой, но и ядерными технологиями, и ядерной медициной, созданием технологий неразрушающего контроля различных средств на местах. В свое время мы обучали массу людей работе на установках, которые использовались по всему миру для обеззараживания продуктов питания. Работа такого рода центров, как в Боливии, приносит нашей стране и доход, и признание, и престиж. Эта интеллектуальная составляющая в освоении рынка очень важна.

Развивать мирный атом и осваивать мировой рынок нужно, не сводя свою работу только к сооружению АЭС. К счастью, руководство и отрасли, и страны отличной понимает, что радиационные технологии — это доходы в бюджет. Главное, не забывать об этом, вовремя модернизировать и развивать это направление дальше».