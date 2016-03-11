Киев, 11 марта, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины просить украинцев воздержаться от атак на российские дипломатические представительства. Соответствующее заявление обнародовано 11 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арсен Аваков. Коллаж ИА REGNUM

В частности, в МВД осудили акты вандализма в отношении зданий российского посольства и консульств на Украине. В ведомстве Авакова напомнили, что в соответствии с Венскими конвенциями Украина обязана защищать иностранные диппредставительства на своей территории.

«Любое посягательство на их неприкосновенность является посягательством на международный авторитет нашего государства и его международно-правовые обязательства», — подчеркнули в МВД.

При этом у Авакова заявили о том, что «разделяют возмущение» участников погромов.

«Разделяя справедливое возмущение общественности, вызванное вооруженной агрессией Российской Федерации в целом и ее противоправными действиями в отношении незаконно удерживаемой Надежды Савченко и других граждан Украины, мы одновременно заявляем о недопустимости незаконных действий в отношении дипломатических учреждений и подчеркиваем, что насилие в отношении дипломатов ни в коем случае не может быть достойным ответом на произвол Кремля», — сказано в сообщении.

Кроме того, по мнению представителей министерства, такие действия украинцев ставят под угрозу жизни украинских дипломатов в РФ.

«В этой связи призываем украинское общество воздержаться от действий, которые носят провокационный характер, и выражать свою гражданскую позицию исключительно мирным путем, в рамках действующего законодательства Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время на Украине радикалы устроили ряд нападений на украинские диппредставительства. В частности, посольство в Киеве неоднократно закидывали зеленкой и коктейлями молотова, а во Львове народный депутат Владимир Парасюк сорвал российских флаг со здания консульства РФ и потоптался на нем. Впоследствии флаг сожгли. Также столкновения были у российского посольства в Одессе.