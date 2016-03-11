Алжир, 11 марта, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Алжирские власти отбили шесть зенитных комплексов «Стингер» во время операции около границы с Тунисом, передает Daily Mail.

Флаг Алжира

Министерство обороны Алжира заявило, что вчера вечером в небольшом городке Гемар было убито «три опасных террориста».

В дополнение к ЗРК, военные отобрали у террористов огромное количество оружия, включая 20 автоматов Калашникова, три ручных противотанковых гранатометов (РПГ), взрывчатые вещества и амуницию.

Алжир продолжает борьбу с экстремистами, пока в соседнем Тунисе террористы провели серию атак на гражданские объекты.