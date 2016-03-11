Брюссель, 11 марта, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Евросоюз предположительно готовит санкции против лиц, повинных в нарушении мирного процесса и блокировании создания правительство национального единения, пишет Associated Press (AP).

ru.forwallpaper.com Флаг Ливии

В интервью AP некоторые брюссельские дипломаты анонимно сообщили о том, что ЕС 14 марта обсудит список санкций. По их версии, под ограничения может попасть председатель Всеобщего национального конгресса в Триполи Нури Абу Сахмейн и премьер министр ливийского правительства Халифа аль-Гави.

14 марта министры иностранных дел ЕС проведут встречу в Брюсселе для обсуждения ситуации в Ливии. Из-за неформального характера переговоров дипломаты не смогут официально утвердить список санкций. Однако предварительная договоренность глав МИД станет шагом в сторону ограничительных мер против лидеров разделенного руководства Ливии.

Спецпосланник ООН Мартин Коблер проинформирует европейских министров о развитии событий в Ливии. Британия и Франция поддерживают идею санкций, но для их одобрения требуется согласие всех 28 стран-членов, говорит один дипломат.

Другие страны требуют большей координации с Организацией Объединенных Наций. Правда, некоторые эксперты сомневаются в эффективности ООН в этом вопросе с учетом разногласий в Совете Безопасности.