Каир, 11 марта, 2016, 18:40 — ИА Регнум. МИД Египта выразило сожаление в связи с резолюцией Европарламента о приостановке сотрудничества с Каиром по делу итальянского студента, передает ABC News.

Флаг Египта

Пресс-секретарь ведомства Ахмед Абу Зейд заявил, что решение ЕП было «несправедливым» и не «отражает истинного положения дел в Египте, полагаясь вместо этого на безосновательные спекуляции и необоснованные обвинения».

Принятая вчера юридически необязательная резолюция осуждает убийство студента магистратуры Джулио Регени и подозревает египетские силы безопасности в насилии против него.

Ранее ИА REGNUM передавало, что европарламентарии требуют, чтобы Египет передал Италии документы и информацию для расследования причины смерти итальянского студента. В резолюции законодатели осуждают убийство Джулио Регени, чье тело со следами пыток было найдено в январе спустя неделю после того, как он пропал без вести в Каире.