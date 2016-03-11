В Самаре чиновников накрыла волна штрафов за разбитые дороги
Самара, 11 марта, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Только в 2015 году на «дорожную кампанию» Самаре было выделено более 7 млрд рублей, в 2013—2015 годах на ремонте дорог в регионе освоено 60 млрд рублей, но, как справедливо отметил прокурор региона Мурат Кабалоев, только на отдельных участках их состояние можно назвать удовлетворительным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мэрия Самары не перестает удивлять горожанам своими глубокими познаниями в дорожном вопросе. «Наиболее сильные разрушения дорожного полотна наблюдаются на тех улицах, которые долгое время не подвергались капитальному ремонту», — заявили чиновники. В планах у них: до конца апреля — локальный ямочный ремонт, а затем стартуют работы по восстановлению дорожного полотна большими «картами» — в общей сложности 75 тыс. квадратных метров.
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Пока власти занимаются финансовой стороной вопроса и организационными моментами, прокуратура продолжает накладывать штрафные санкции на ответственных лиц в МП «Благоустройство». В Промышленном районе Самары выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия в виде выбоин и просадок, размеры которых не соответствуют требованиям нормативных в районе улиц: 22 Партсъезда (напротив дома №223А), Физкультурной (напротив дома №102), по Заводскому шоссе — возле домов №9 и 12. В отношении замначальника участка Кировского СДУ МП «Благоустройство» Альбины Кудапиной и и.о. начальника Промышленного СДУ Александра Трофимова возбуждены дела об административном правонарушении. В адрес руководителя МП внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.
В Красноглинском районе прокурорской проверкой установлено, что в нарушение закона на автомобильных дорогах, расположенных в поселках Управленческий, Красная Глинка имеются повреждения в виде просадок, выбоин и иных повреждений. Многочисленные выбоины и повреждения имеет и Красноглинское шоссе. В адрес руководителей МП «Благоустройство», ООО «Сафари» внесены представления об устранении нарушений законодательства, в отношении юридического, должностных лиц возбуждены административные дела.
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«Аварийно-ямочный ремонт производится в рамках текущего содержания автодорог и на тех улицах, на которые не распространяются гарантийные обязательства и в отношении которых давно не проводился комплексный ремонт», — рапортует замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии мэрии Виктор Ненашев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минтранса Самарской области, в 2015 году на ремонт и реконструкцию автодорог региона были выделены 13 млрд 158 млн рублей. На «дорожную кампанию» в Самару направлено более 7 млрд.