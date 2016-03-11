Самара, 11 марта, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Только в 2015 году на «дорожную кампанию» Самаре было выделено более 7 млрд рублей, в 2013—2015 годах на ремонте дорог в регионе освоено 60 млрд рублей, но, как справедливо отметил прокурор региона Мурат Кабалоев, только на отдельных участках их состояние можно назвать удовлетворительным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru В Самаре латают ямы на дорогах

Мэрия Самары не перестает удивлять горожанам своими глубокими познаниями в дорожном вопросе. «Наиболее сильные разрушения дорожного полотна наблюдаются на тех улицах, которые долгое время не подвергались капитальному ремонту», — заявили чиновники. В планах у них: до конца апреля — локальный ямочный ремонт, а затем стартуют работы по восстановлению дорожного полотна большими «картами» — в общей сложности 75 тыс. квадратных метров.

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Пока власти занимаются финансовой стороной вопроса и организационными моментами, прокуратура продолжает накладывать штрафные санкции на ответственных лиц в МП «Благоустройство». В Промышленном районе Самары выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия в виде выбоин и просадок, размеры которых не соответствуют требованиям нормативных в районе улиц: 22 Партсъезда (напротив дома №223А), Физкультурной (напротив дома №102), по Заводскому шоссе — возле домов №9 и 12. В отношении замначальника участка Кировского СДУ МП «Благоустройство» Альбины Кудапиной и и.о. начальника Промышленного СДУ Александра Трофимова возбуждены дела об административном правонарушении. В адрес руководителя МП внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

В Красноглинском районе прокурорской проверкой установлено, что в нарушение закона на автомобильных дорогах, расположенных в поселках Управленческий, Красная Глинка имеются повреждения в виде просадок, выбоин и иных повреждений. Многочисленные выбоины и повреждения имеет и Красноглинское шоссе. В адрес руководителей МП «Благоустройство», ООО «Сафари» внесены представления об устранении нарушений законодательства, в отношении юридического, должностных лиц возбуждены административные дела.

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«Аварийно-ямочный ремонт производится в рамках текущего содержания автодорог и на тех улицах, на которые не распространяются гарантийные обязательства и в отношении которых давно не проводился комплексный ремонт», — рапортует замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии мэрии Виктор Ненашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минтранса Самарской области, в 2015 году на ремонт и реконструкцию автодорог региона были выделены 13 млрд 158 млн рублей. На «дорожную кампанию» в Самару направлено более 7 млрд.