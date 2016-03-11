Минск, 11 марта, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Вопросы отношений Православной церкви и властей Белоруссии были обсуждены 11 марта в ходе встречи Александра Лукашенко с патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Минским и Заславским Павлом, а также уполномоченным по делам религий и национальностей Леонидом Гуляко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Митрополит Минский и Заславский Павел и Александр Лукашенко

В ходе встречи был обсуждён вопрос строительства нового комплекса административных зданий для Белорусского экзархата РПЦ (Белорусской православной церкви) в Минске на территории так называемого Старого города рядом со зданием Минской епархии (город Минск, улица Освобождения, 10).

«Мы пришли поговорить — попросить вашего совета, поскольку вы прекрасно разбираетесь в строительных делах», — сообщил митрополит Павел. Он посетовал на то, что выделенный Лукашенко земельный участок с нескольких попыток освоить не удалось и «последний инвестор в прошлом году отказался в связи с таким материальным положением». Патриарший экзарх тщательно избегал слов «кризис», «проблема» и других подобных слов и выражений, которые могли бы омрачить благостность долгожданной встречи.

В новом комплексе зданий должен разместиться, помимо прочего, Синодальный зал, сообщил митрополит. Руководитель постсоветской республики понял намёк — вскоре должна состояться его встреча с членами Синода БПЦ. Финансирование строительства нового комплекса планируется осуществлять за счёт церковных средств и «спонсорской помощи», о прямом участии государства в проекте напрямую не говорилось.

Лукашенко подтвердил ранее принятое решение о начале строительства и пообещал помощь. Таковая уже была оказана при строительстве Духовно-образовательного центра около станции метро «Немига» (Минск, улица Зыбицкая, 27). Для реализации нового проекта уже решен вопрос по отводу земельного участка и будет создан Церковный попечительский совет, а до этого времени мероприятия с большим количеством участников Православной церкви предложено проводить в помещениях Управделами президента за символическую арендную плату.

В ходе обсуждения вопроса Лукашенко отметил, что «строить такое святое помещение» необходимо, чтобы «функции выполняла наша церковь». По словам руководителя постсоветской республики, ему уже не хватает Дворца Республики, Дворца Независимости и около десятка резиденций для проведения многолюдных собраний.

«У меня тоже, фактически, нет [помещения] для таких больших мероприятий», — сказал Лукашенко. Он обратил внимание митрополита на возможность аренды помещений в минском выставочном комплексе «БелЭкспо».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Православная церковь в Белоруссии подтвердила свою лояльность руководству постсоветской республики и избежала раскола, поводом для которого могло стать объявление автокефалии БПЦ. Церкви не удалось избежать втягивания себя в мероприятия госагитпропа постсоветской республики, активизировавшиеся накануне финала президентской кампании 2015 года. По мнению независимых экспертов, чиновникам удалось частично компенсировать сдержанность клириков, однако цена вопроса ещё не скоро будет артикулирована публично.