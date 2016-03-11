Москва, 11 марта, 2016, 17:43 — ИА Регнум. 11 марта в Государственном историческом музее России состоялось открытие выставки «Армения. Легенда бытия», которая организована в рамках программы сотрудничества между министерствами культуры Армении и России. На церемонии открытия присутствовал, находящийся с рабочим визитом в России президент Армении Серж Саргсян.

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На выставке представлено более 160 экспонатов из Музея истории Армении, музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина и института-музея древних рукописей «Матенадаран» имени Месропа Маштоца. Организаторы издали также альбом выставки, в котором представлены история и культура армянского народа со стародавних времен до наших дней, а отдельным отделом — тема Геноцида армян.

Как говорится на сайте Государственного исторического музея, музей Истории Армении предоставил для экспонирования богатейшую коллекцию артефактов, найденных на территории современной Армении и охватывающих всю историю армянского народа — со времен первобытного общества до конца XIX столетия.

В числе экспонатов выставки — памятники Урарту, могущественного государства древнего мира на территории Армянского нагорья: клинописные надписи, бронзовые статуэтки богов, керамика, предметы вооружения урартских царей с рельефными изображениями всадников и боевых колесниц, священных деревьев, крылатых божеств и драконов-змей с львиными головами.

Эллинистический период в истории Армении на выставке представлен памятниками IV века до н. э. — II века н. э., среди которых мраморная статуя богини Афродиты — высокохудожественное произведение искусства конца II — начала I века до н. э. По мнению исследователей, она принадлежит школе Праксителя или является копией утонченных скульптурных образов Эгейских островов и Малой Азии.

Армения — первая страна, принявшая в 301 году христианство как официальную религию. Особое место на выставке занимают церковные предметы из музеев Святого Эчмиадзина, уникальные по своей художественной и исторической ценности. Поражает своей удивительной выразительностью литургическая утварь, выполненная в технике чеканки, литья и филиграни, украшенная драгоценными и полудрагоценными камнями и эмалями. Несомненной доминантой выставки станет бесценная святыня христианской церкви — крест 1746 года с мощами Святого Георгия Победоносца.

Символом национальной культуры Армении являются хачкары. Основанные на древних традициях и отличающиеся богатством форм декоративно-архитектурные памятники не встречаются больше ни в одной стране мира. На выставке экспонируется несколько хачкаров XIII—XV вв. еков.

Важную часть экспозиции составляют древние рукописи, представляющие духовное и культурное наследие Армении и хранящиеся ныне в Матенадаране. Все рукописи украшены миниатюрами, которые сами по себе являются высокохудожественными произведениями искусства. Среди памятников армянской письменной культуры — евангелия и библии; лекционарии, гимнарии, а также Синаксарий, на миниатюре которого помещено изображение Святого Григория Просветителя — первого главы Армянской апостольской церкви. На миниатюре в «Грамматике» армянского философа и богослова XVII века Симеона Джугаеци мы видим Месропа Маштоца — создателя армянского алфавита и основоположника армянской литературы и письменности. К V веку, ко времени создания армянского алфавита, восходит фрагмент Второзакония, также представленный на выставке.

Одна из ярких и самобытных страниц армянского декоративно-прикладного искусства — ковроделие, прошедшее многовековой путь развития. Корни его уходят во времена, когда люди начали изображать на окружавших их предметах астральные символы и орнаменты; такие символы вышивались и на тканях. В экспозиции можно увидеть великолепные образцы ковров и женского костюма XVIII — XIX вв. из разных уголков Армении.

Об одном из самых трагичных событий истории XX века — Геноциде армян, рассказывают фотографии разрушенных, разграбленных и сожженных архитектурных памятников.

Выставка продлится до 13 июня.