Барнаул, 11 марта, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Порыв на теплотрассе в Барнауле из-за которого без горячей воды и отопления остались более 20 тыс. человек, пока не обнаружен. Бригада Барнаульской тепломагистральной компании ведет земляные работы по нечетной стороне улицы Северо-Западная. Поэтому от улицы 80 Гвардейской Дивизии до проспекта Ленина движение перекрыли сейчас для всех видов транспорта. Исключение составили трамваи. Для всех остальных транспортных средств организован объезд. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Андрей Юрин.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Авария на теплотрассе в Барнауле

Напомним, порыв произошел на теплотрассе Д-700 мм. сегодня, около 12:00 (местн.). Под отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения попали 149 домов в Железнодорожном и Октябрьском районах, а также двенадцать детских садов, шесть школ и одна больница. Это более 20 тысяч человек.

На месте порыва работает ОГ ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю и оперативная группа 1 отряда федеральной противопожарной службы.

По словам Андрея Юрина, спасатели в режиме online наблюдают сейчас за работой коммунальных служб и готовы оказать любую помощь.

«Рассчитываем устранить ЧП сегодня, до 24:00, но загадывать рано. Теплотрасса находится под бетонными плитами. Сейчас их раскапывают и вскрывают, но место порыва пока не найдено. Не исключено, что понадобится и трамвайные рельсы убирать», — отметил Андрей Юрин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле сейчас достаточно тепло около — 1 °C. Но алтайские спасатели все равно опубликовали на своем сайте рекомендации для горожан по сохранению тепла в квартирах.