Мурманск, 11 марта, 2016, 17:08 — ИА Регнум. «Центральным спикером в теме создания арктического университета в Мурманске везде выступает губернатор региона Марина Ковтун, но не ректор этого вуза. Это говорит о том, что на самом деле создание в Мурманске такого вуза очень хочет исполнительная власть», — заявила кандидат на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ, начальник управления социальной и воспитательной работы САФУ Елена Доценко, передает корреспондент ИА REGNUM.

narfu.ru Здание Северного Арктического федерального университета

Мурманский университет не будет конкурентом САФУ, считает Доценко. «Там нет научного потенциала. Более того, там нет людей, понимания и готовности выходить на федеральный уровень, а тем более формировать арктическую повестку. Есть лишь желание губернатора», — сказала она.

Еще один аргумент в пользу Архангельска — Мурманский арктический университет, скорее всего, не войдет в список федеральных. «Мурманск еще может постараться и уже сообщил о том, что их вуз является опорным в арктическом регионе, но никаких соответствующих документов не существует. Это просто желание», — считает Доценко.

Как сообщало ИА REGNUM, арктический университет появился в Мурманске в октябре минувшего года.