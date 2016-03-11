«Мурманский арктический университет — не конкурент САФУ»
Мурманск, 11 марта, 2016, 17:08 — ИА Регнум. «Центральным спикером в теме создания арктического университета в Мурманске везде выступает губернатор региона Марина Ковтун, но не ректор этого вуза. Это говорит о том, что на самом деле создание в Мурманске такого вуза очень хочет исполнительная власть», — заявила кандидат на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму РФ, начальник управления социальной и воспитательной работы САФУ Елена Доценко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Мурманский университет не будет конкурентом САФУ, считает Доценко. «Там нет научного потенциала. Более того, там нет людей, понимания и готовности выходить на федеральный уровень, а тем более формировать арктическую повестку. Есть лишь желание губернатора», — сказала она.
Еще один аргумент в пользу Архангельска — Мурманский арктический университет, скорее всего, не войдет в список федеральных. «Мурманск еще может постараться и уже сообщил о том, что их вуз является опорным в арктическом регионе, но никаких соответствующих документов не существует. Это просто желание», — считает Доценко.
Как сообщало ИА REGNUM, арктический университет появился в Мурманске в октябре минувшего года.