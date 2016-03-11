Санкт-Петербург, 11 марта, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Сотрудник петербургского управления ГИБДД спас из горящего автомобиля двух человек и самостоятельно ликвидировал очаг возгорания, сообщили сегодня, 11 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

78.mvd.ru Майор Антонов у машины, из которой он спас людей

Около 10 утра в пятницу командиру 1 взвода отдельного батальона №3 УГИБДД майору полиции Александру Антонову во время патрулирования кольцевой автодороги Петербурга сообщили по рации, что на 69 километре КАД автомобиль Mazda 3 врезался в отбойник и загорелся.

Прибыв к месту ДТП, полицейский перекрыл служебным автомобилем место аварии и увидел, что в автомобиле находятся два человека.

«Он принял меры к спасению граждан, затем достал из служебной машины огнетушитель и ликвидировал очаг возгорания. Благодаря действиям полицейского водитель и пассажир загоревшегося автомобиля не пострадали», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.