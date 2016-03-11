Москва, 11 марта, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации направило официальную ноту протеста украинским властям в связи с атаками украинских радикалов на российские дипломатические представительства в Киеве, Львове и Одессе. Об этом сегодня, 11 марта, заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинские националисты

Она сообщила, что МИД РФ направил МИД Украины официальную ноту протеста, в которой обращено внимание украинских властей на провокационные выходки экстремистов. При этом МИД РФ отмечает, что действия экстремистов поощрялись и направлялись некоторыми депутатами Верховной рады, а также политическими и общественными деятелями Украины. «Это однозначно свидетельствует о спланированном характере подобных провокаций», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила, что материальная ответственность за погромы российских дипломатических ведомств ложится в первую очередь на украинский народ.

«Может быть, я открою секрет для тех граждан Украины, которые принимают участие в этих погромах, что это не дешевое удовольствие, и материальное бремя ложится в первую очередь на граждан Украины, которые потом за все это расплачиваются из своего кошелька», — подчеркнула Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские радикалы атаковали российское посольство в Киеве, а также генеральные консульства РФ в Одессе и Львове. Дипломатические представительства закидывались камнями, яйцами. Бились стекла, были разбиты посольские машины. В основном нападавшие требовали освобождения украинской диверсантки и депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко. Суд над которой проходит в России.

Напомним, Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Также она обвиняется в незаконном пересечении границы Российской Федерации.