Ереван, 11 марта, 2016, 16:39 — ИА Регнум. 11 марта в Ереване прошло заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, на котором обсуждались вопросы международной и коллективной безопасности, содействия парламентов государств-членов ОДКБ в их решении.

duma.gov.ru Совет Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Заседание возглавлял спикер Госдумы России, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Сергей Нарышкин.

По словам С. Нарышкина, Армения, председательствующая в ОДКБ, по своему географическому положению, по близости к очагам международной напряженности, занимает особое место в Организации, и необходимо учитывать её опыт, в том числе и парламентский, в сфере обеспечения безопасности.

«В условиях глобализации противодействие вызовам и угрозам современности: международному терроризму, незаконной миграции, наркобизнесу, организованной преступности — предполагает широкое сотрудничество ОДКБ с другими международными региональными организациями. Особую роль среди них играют ОБСЕ и ШОС. И на парламентском уровне мы стремимся активизировать такое сотрудничество», — приводит слова Нарышкина пресс-служба Госдумы.

Сергей Нарышкин уверен, что в настоящее время особенно востребованы новые форматы взаимодействия — особенно евразийские. И ближайшая встреча такого формата состоится в Москве 19 — 20 апреля — Первое совещание спикеров Евразии.

Центральной темой обсуждения Совета был вопрос борьбы с международным терроризмом, и Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа проинформировал членов Совета о мерах, принимаемых Организацией по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций и ходе выполнения решений сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Отдельно члены Совета обсудили итоги в основном соблюдаемого режима прекращения огня в Сирии, создающего, по словам Сергея Нарышкина, «базу для начала в будущем полноценного внутрисирийского диалога и объединения усилий мирового сообщества» на уничтожение запрещённых ИГИЛ и других террористических организаций в регионе. «Однако, на этом пути надо преодолеть немало препятствий. Так особую озабоченность вызывают продолжающиеся артобстрелы сирийской территории со стороны Турции и другие действия Турции по дестабилизации ситуации в этом взрывоопасном регионе», — заметил председатель ПА ОДКБ.

О приоритетах председательства Армении в ОДКБ в 2016 году членам Совета рассказал заместитель председателя парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Члены Совета обсудили итоги участия парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в венской зимней сессии ПА ОБСЕ 25−26 февраля и согласовали дальнейшие направления совместной работы на межпарламентских площадках, включая МПА СНГ, ПА ОБСЕ и др.

На заседании Совета с участием представителей Совета министров иностранных дел и Совета министров обороны государств — членов ОДКБ обсудили текущую военно-политическую обстановку в Кавказском регионе коллективной безопасности Организации, в том числе находящееся в стадии подписания соглашение России и Армении о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности.

На заседании также обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования работы Парламентской ассамблеи, программа по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2016 — 2020 годы и план работы на текущий год.