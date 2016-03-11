Хельсинки, 11 марта, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Япония и Финляндия намерены укреплять сотрудничество в Арктике. Обе страны заинтересованы в использовании Северного морского пути и экономическом развитии Баренцева региона. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, опубликованном на сайте финского лидера, сообщает сегодня, 11 марта, ИА REGNUM.

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Ниинистё и Абэ отметили важность охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также защиты прав коренных народов в Арктике. Продвигать арктический диалог стороны планируют путем «мобилизации политической воли, коммерческих возможностей и научных ресурсов». Япония и Финляндия находятся на восточном и западном концах Северного морского пути и обладают передовыми технологиями, которые могут быть использованы в Арктике, отмечается в заявлении.

Развивать сотрудничество в Арктике планируют с помощью правительственных учреждений, научно-исследовательских институтов и деловых кругов обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, посол МИД Японии по делам Арктики Кадзуко Шираиши ранее обозначила три основных направления сотрудничества между Россией и Японией в Арктике: научные исследования, Северный морской путь и проект «Ямал СПГ». По словам Шираиши, правительство страны окажет поддержку японским компаниям в развитии коммерческой деятельности в Арктике. В частности, речь идет о поддержке японских судоходных компаний, которые хотят использовать для грузоперевозок Северный морской путь.

Напомним, Япония обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете, в который входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.