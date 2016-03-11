Ольштын, Польша, 11 марта, 2016, 16:33 — ИА Регнум. На следующей неделе в польском городе Ольштын начинается аукцион по продаже редкого янтарного самородка массой 1,4 килограмма. Организатором торгов выступила Ольштынская Таможенная палата, чьи сотрудники изъяли камень у россиянина при нелегальной попытке провезти самородок через границу.

olsztyn.scelna.gov.pl Тот самый янтарный самородок, каким-то образом влезший в штаны калининградца

Как сообщил журналистам представитель Таможенной палаты Рышард Худы, инцидент произошёл в декабре 2014 года на пункте пропуска Гжехотки. Житель Калининградской области пытался провести камень в… своих штанах (пан Худы сказал дословно: «w …swoich spodniach»). По всей видимости, российские таможенники не обратили внимания на соотечественника, однако польские коллеги оказались более наблюдательными.

Польская таможня назначила стартовую цену самородку в 36.400 злотых (порядка 700 тысяч рублей). Представитель ольштынской таможни не исключил, что на аукционе цена камня значительно вырастет, отметив, что «так бывало на предыдущих торгах». Деньги пойдут в казну.

Для сравнения, в Калининградском музее янтаря хранится самый крупный в России «солнечный камень» весом 4 кг 280 граммов.