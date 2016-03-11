Санкт-Петербург, 11 марта, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Монтаж всех блоков раздвижной крыши стадиона «Зенит-Арена», строящегося на Крестовском острове Петербурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года, будет завершен в апреле 2015 года. Готовность стадиона оценивается в настоящий момент на 84%, сообщила пресс-служба компании «Ижстранстрой-СПб», достраивающей стадион.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга

Накануне, 10 марта, был поднят 9-й (из 12-ти) блок раздвижной крыши, весом в 161 тонну. После завершения работ по монтажу крыши стадиона строители демонтируют краны и закончат установку системы выкатного поля.

Как известно, новый стадион на Крестовском острове Петербурга — единственный в восточной Европе и один из пяти в мире стадионов, оснащенный одновременно раздвижной крышей и выкатным полем.

В настоящий момент на стадионе идет установка кресел для болельщиков. Уже установлено 45 580 кресел, что составляет 80% от их общего количества. Кресла планируется ставить в количестве 500 штук в сутки. Продолжается благоустройство прилегающей к стадиону территории, готовятся к покрытию асфальтом малая и внешняя кольцевые дороги вокруг спортивной арены.

«Все работы на стадионе в западной части Крестовского острова, согласно действующему государственному контракту, будут завершены в декабре 2016 года», — обещает «Ижстранстрой-СПб».

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Напомним, ранее городские власти поставили перед генподрядчиком задачу завершить в целом общестроительные работы ко Дню основания Санкт-Петербурга — 27 мая 2016 года. В оставшиеся месяцы будут проводиться работы во внутренних помещениях стадиона и пусконаладочные работы.

Как известно, компания «Инжтрансстрой-СПб» попросила об увеличении финансирования в связи с необходимостью закупки импортного оборудования для стадиона, которое значительно подорожало в связи с девальвацией рубля. В СМИ называлась сумма в 435 млн рублей дополнительных средств. Ранее стоимость стадиона находилась в пределах 34,9 млрд рублей. Решение о выделении дополнительных средств на достройку стадиона на Крестовском острове Петербурга власти города примут до конца марта 2016 года.

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Общая площадь стадиона — более 280 тыс. кв. м. Количество посадочных мест — 68 тысяч человек (вместимость во время театрально-концертных мероприятий — более 77 тыс. человек). Стадион строится в соответствии со стандартами FIFA и UEFA. После завершения строительства стадион станет главной концертной площадкой Санкт-Петербурга и местом для проведения матчей национального и международного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга назвали дату проведения первого футбольного матча на арене нового стадиона — сентябрь 2016 года. Стадион примет несколько игр чемпионата мира по футболу 2018 года, включая один из полуфиналов, а также станет домашней ареной ФК «Зенит».