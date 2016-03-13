Санкт-Петербург, 13 марта, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Советская киноклассика вновь выходит на большой экран. С 13 марта в Санкт-Петербургском кинотеатре «Родина» будут показывать отечественные киношедевры прошлого столетия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фильмы для программы взяты из архивов киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм».

Цитата из к/ф «Чапаев». реж Георгий Васильев, Сергей Васильев. 1934. СССР Чапаев с пулемётом

Проект «Советская киноклассика на большом экране» приурочен к Году российского кино и будет транслироваться в кинотеатре вплоть до конца декабря нынешнего года.

«Советское кино можно по праву считать уникальным явлением в истории мировой культуры. В нём зачастую сложно отделить «пропаганду» от «чистого искусства» (как, например, в шедеврах Эйзенштейна или Довженко). Кино, с одной стороны, опиралось на русскую литературу (русский литературный сценарий является уникальной формой) и мощную актёрскую школу, с другой стороны, вступало в сложные отношения с партией и государством, которые «заказывали музыку» через тематические планы, обсуждения, студии и худсоветы… «Соцреализм» стал ведущим методом, но на поверку внутри него всегда обнаруживались талантливые и самобытные художники. Существовал и такой удивительный феномен, как «полочный режиссёр», которому давали снимать, но фильмы его не показывались… Трагическая и парадоксальная отечественная история вынуждает нас каждый раз по-разному пересматривать «советскую классику», заново мучительно отвечая себе на вопросы о смыслах, «правдах» и художественной ценности увиденного», — рассказал кинообозреватель Дмитрий Тёткин в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

В весеннюю программу показов вошли:

Военный биографический фильм «Чапаев» режиссёров братьев Васильевых, 1934 — обладатель Главного приза на Международном Московском Кинофестивале в 1935 году и любимый фильм президента Владимира Путина;

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Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР На коне

военная драма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, 1938 — легендарный исторический фильм о Ледовом побоище, его успех в кинотеатрах был сравним лишь с «Чапаевым», а Эйзенштейн получил за картину Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения, не защищая диссертации;

мелодрама «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица, 1960 — фильм был снят по одноимённому рассказу Антона Павловича Чехова и поставлен на «Ленфильме» к столетию со дня рождения писателя;

историческая драма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, 1944 — последняя работа кинорежиссёра, сценарий к фильму утверждал лично Сталин;

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Царь

фантастическая мелодрама «Человек-амфибия» Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского, 1961 — фильм по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева, в 1962 году картина стала лидером советского кинопроката, собрав в кинотеатрах около 65 миллионов зрителей;

мюзикл-мелодрама «Весна» Григория Александрова, 1947 — фильм получил Международную премию за оригинальный сюжет и режиссуру на Венецианском кинофестивале в 1947 году.