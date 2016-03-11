Котовск, Тамбовская область, 11 марта, 2016, 15:10 — ИА Регнум. При взрыве на тамбовском пороховом заводе погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Однако официально эта информация не подтверждается, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы Котовска Эльвира Буханова.

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«Я могу подтвердить, что есть один погибший человек. Это женщина 1973 года рождения. У нее осталось двое малолетних детей», — сказала собеседница издания.

Сейчас на месте взрыва работают специалисты. Продолжается проливка места пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на заводе произошел в 12:37 11 марта. Пока известно о пяти пострадавших. Четверо из них отправлены в ожоговый центр в Тамбов. Один находится в Котовской городской больнице. Следователи пока не готовы сообщить о предположительных причинах взрывов.