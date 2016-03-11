Москва, 11 марта, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В столице объединили выставочные залы с центром музейного развития. Директор нового учреждения Алина Сапрыкина теперь будет совмещать руководство тремя музеями — в «Музей Москвы» она пришла в 2013 году. Как заявил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский, сделано все это ради усовершенствования деятельности учреждений культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mosmuseum.ru Экспозиция Музея Москвы

«Объединение направлено на создание универсального музейно-выставочного комплекса, расширяющего экспозиционные возможности московских музеев, позволяя им в рамках выставочной деятельности выйти за границы своих стен и впервые показать многие предметы искусства, большинство из которых находятся в фондах. Общая координация планов и проектов будет осуществляться совместно с «Музеем Москвы» как главным музеем города, являющимся одной из самых посещаемых сегодня выставочных площадок столицы», — отметил Кибовский.

В свою очередь, Сапрыкина сообщила, что новое объединенное учреждение позволит значительно расширить возможности реализации стратегических задач культурного развития в столице.

«В работе мы будем опираться на собственный опыт и опыт коллег, а также планируем активно популяризировать коллекцию «Музея Москвы» и внедрять новые направления для того, чтобы развить то лучшее, что было создано в Выставочных залах и, вместе с тем, — разнообразить их программы, стремиться сделать их более эффективными и направленными на широкую аудиторию», — пояснила она.

Новая глава музеев добавила, что в центре музейного развития будут проводиться мероприятия образовательного отдела «Музея Москвы».

«Символично, что расширение «Музейного объединения «Музей Москвы» проходит в год 120-летия музея. Сегодня Музей Москвы — это активно развивающийся комплекс, посвященный истории города и Москве современной», — отметила Сапрыкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в культурных учреждениях Москвы новые кадровые перестановки. Так, 30 сентября 2015 года парк Горького покинула директор Ольга Захарова. На ее место пришла глава «Музеона» Елена Тюняева, которая теперь руководит объединенным парком.

Кроме того, 4 марта 2016 года освободили от должности директора музея-заповедника «Царицыно» Наталью Самойленко. В департаменте культуры города приняли решение назначить новой главой парка Сергея Худякова — директора парка историко-архитектурного музея «Коломенское». При этом объединять парки пока не планируется, подчеркнули в департаменте в ответ на публикации о возможном слиянии.

Также освобождены от должностей директор московского центра музейного развития Татьяна Гафар и директор объединения «Выставочные залы Москвы» Елизавета Фокина. Главой нового объединенного учреждения стала Алина Сапрыкина

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