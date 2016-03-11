Чебоксары, 11 марта, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В регионах обостряется тема отмены льгот и урезания компенсаций социально незащищённым гражданам. Введённые принципы адресности и нуждаемости исключили из числа льготников и лишили поддержки тысячи людей. В условиях экономического кризиса и падения доходов растёт социальное напряжение. К примеру, в Оренбурге это вылилось в трёхдневные пикеты против сокращения компенсаций за ЖКУ. В Чувашии, по признанию властей, вопрос об отмене льгот задают «везде и всюду», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев на городском собрании депутатов

Одно из последних публичных мероприятий, где был поднят вопрос о льготах и компенсациях, состоялось в Чебоксарах на годовом отчёте руководства города. Член совета старейшин при столичном собрании депутатов Вячеслав Малинин обратил внимание на проект Минтранса Чувашии в части стоимости проездного билета. «Хотят ветеранов труда лишить льгот. Стоимость проездного билета будет уже 650 рублей и ограниченное число поездок по городу установят — до 60. Представляете, что будет?..» — оставив вопросы открытым, заметил старейшина, напомнив, что ранее выдавали дачи на окраинах города или за чертой Чебоксар, куда можно доехать с пересадками.

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Предваряя отсылки на дефицит средств, Вячеслав Малинин также сразу предложил решение вопроса. «Если в автобус кто-то садится не на вокзале и не станции, то водитель деньги берёт, а билеты не выдаёт. Сколько денег теряется на этом деле! Если наведёте там порядок, то у вас больше будет доходов. Если вы оставите нам…», — тут старейшина сделал паузу, договорить фразу ему не дали аплодисменты понимающего зала.

Глава Чебоксар Леонид Черкесов поддержал Вячеслава Малинина, назвав вопрос правильным, и предложил «отдельно с Советом старейшин» собраться, чтобы «все эти вопросы» обсудить. Глава Чувашии Михаил Игнатьев затруднился дать ответ, заявив, что «по проездным сейчас не могу говорить, поэтому готов потом практически ответить». При этом стоит отметить, что Чувашия уже получила официальное письмо из Минобрнауки РФ о недопустимости отмены транспортных льгот для школьников и студентов. Напомним, в республике часть школьников и студентов лишилась льготных проездных в связи с введением принципов адресности и нуждаемости.

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Михаил Игнатьев продолжил тему льготников, дав довольно пространные комментарии об отмене льгот ряду категорий граждан, связанной с введением принципов адресности и нуждаемости.

«Касаясь льгот по ветеранам, по другим категориям жителей. Соответствующее решение мы принимали, когда другая ситуация была. Но позиция была обозначена на федеральном уровне — с точки зрения подходов защиты малообеспеченных семей, малоимущих семей расставить приоритеты. С точки зрения подхода принципа нуждаемости и принципа адресности. Мы сейчас по муниципалитетам ездили, везде и всюду эти вопросы задают», — сказал Михаил Игнатьев и, обратившись к залу, отметил, что «надо здесь правильно отвечать по нашим подходам».

По словам главы Чувашии, «всего у нас 346 тыс. ветеранов, разных льготников получают почти 7,5 млрд рублей разных льгот, разных субсидий и субвенций». Выплаты на проезд и оплату услуг ЖКХ получали 220 тыс. ветеранов, из них предварительно 15% льготников — «те пенсионеры, которые работают, и нормативная база изменилась не в пользу них — конечно, они возмущаются». «Но с учётом того, что они получают пенсию, с учётом того, что они сегодня работают — у них доходы выше», — пояснял Игнатьев, акцентировав внимание на том, что 85% продолжают получать предусмотренные ранее льготы. «Это значимое по содержательной части для всех нас», — заявил глава Чувашии.

В продолжение темы Михаил Игнатьев констатировал ухудшение социального самочувствия жителей. «Настроение, мы сами честно признаём и говорим об этом, ухудшается среди населения. И среди горожан. Но самое главное информацию надо доводить правильно. Год политический, отдельные политические деятели разные вопросы будут политизировать. И восприятие населения, социальное самочувствие намного может ухудшиться», — сослался на оппонентов глава Чувашии.

Руководитель республики не смог удержаться, чтобы не напомнить о своей предвыборной программе и других правительственных программах, особо выделил чебоксарскую программу благоустройства дворовых территорий, оценив её как «очень сильная наша сторона»: «Это социальное самочувствие каждого ветерана, который здесь проживает, каждый день выходит».

В продолжение темы глава Чувашии подчеркнул, что в социальной и финансовой политике расставлены приоритеты. «И если мы начинаем сейчас приоритеты менять и неправильно будем делать — ни на что денег не будет хватить. И мы введём всех в заблуждение. И в итоге начатые объекты не достроим. А этого нельзя допускать. Это уже доверие к власти, это уже эффективность практически действующей власти», — окончательно запутал зал своими пояснениями Михаил Игнатьев.

Возвращаясь к теме выборов, глава Чувашии обратился к руководителям и «лидерам общественного мнения» с просьбой «говорить всегда людям правду». «Идти на встречу с людьми, даже пускай они протестно настроены к органам власти. Идти и отвечать. Пускай это будет неприятно, пускай это психологически очень сложно даже воспринимать, но это нужно делать, Леонид Ильич», — сказал Михаил Игнатьев, обращаясь к главе города.

Завершая, руководитель республики подчеркнул, что «наша задача — чистота выборов»: «По итогам чтобы было высокое доверие к проведённым выборам и прозрачность соблюдения всех норм действующего законодательства. Тогда доверия будет больше. Если мы будем по-другому подходить, больше проиграем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с этого года в Чувашии оптимизируют социальные бюджетные расходы, ужесточая условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, касаются условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.