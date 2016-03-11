Париж, 11 марта, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Новый кроссовер Renault Duster будет показан публике в 2017 году, сообщил главный дизайнер компании Renault Лоуренс ван ден Акер порталу ZF .

suvcar.ru Renault Duster

Он сообщил, что не позднее сентября в Париже будут показаны обновленные Renault Sandero и Logan. По словам ван дер Акера, эти модели подвергнутся рестайлингу, характерному для середины жизненного цикла автомобиля. Абсолютно новый Renault Duster появится чуть позже этих обновленных моделей.

Подробностей о новом Duster не сообщается никаких. СМИ сообщали, что кроссовер может сменить платформу с B0 на CMF. В таком случае новая машина неизбежно подорожает.

Предыдущее обновление Renault Duster отмечалось летом 2015 года. Тогда автомобиль претерпел некоторые внешние изменения, получил новую мультимедиасистему, более мощные моторы и несколько более мелких опций. В России Renault Duster уверенно держится среди лидеров сегмента SUV.