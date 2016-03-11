Ереван, 11 марта, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Публикации азербайджанских СМИ о том, что якобы минувшей ночью в результате предпринятой диверсии армянская сторона потеряла 10−15 военнослужащих и военную технику являются провокацией и дезинформацией, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

Photolure Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян

«Армия обороны Арцаха четко представила информацию, в соответствии с которой жертв с армянской стороны не было. Со стороны Армении также не было каких-либо жертв. Однако очевидно, что азербайджанская сторона прибегает к провокациям. Несколько дней назад мы сообщали, что азербайджанская сторона прибегает к действиям по дестабилизации ситуации перед встречами на высшем уровни. Армия обороны НКР уже представила четкие данные о количестве попыток диверсий. Факт в том, что в очередной раз до, после и во время встреч на высоком уровне азербайджанская сторона прибегает к шагам по дестабилизации ситуации», — заявил он.

Азербайджанские СМИ сегодня пестрят заголовками о «Боях в Карабахе» (minval.az), о «предотвращении на фронте диверсии армян» (haqqin.az).

Первоисточником информации стала пресс-служба минобороны Азербайджана, которая сообщила, что «вооруженные силы Азербайджана предотвратили очередную диверсию вооруженных сил Армении, уничтожив около 15 диверсантов и военную технику».

«В ответ на действия врага и с целью предотвращения подобных диверсий в будущем разгромлены армянские позиции в глубине линии фронта в результате упредительных мер, предпринятых нашими Вооруженными силами. В итоге, были уничтожены 10−15 человек из личного состава и военная техника врага», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.

Для убедительности азербайджанские СМИ ссылаются также на армянскую прессу, которая якобы сообщает, что в ночь с 10 на 11 марта «азербайджанской разведывательно-диверсионной группе удалось незаметно пройти через линию фронта и осуществить нападение на один из командных пунктов».

«В результате нападения были уничтожены радиолокационные станции П-18, П-19 и дизельный генератор. Командный пункт полностью выведен из строя. По предварительным данным погибли не менее 15 военнослужащих», — цитирует minval. az армянские СМИ.

Корреспонденту ИА REGNUM в Ереване, однако, не удалось обнаружить ни единого упоминания в армянской прессе о том, что азербайджанское диверсионной группе удалось осуществить нападение на один из армянских командных пунктов. Такие данные отсутствуют как на сайте maxmonitor. am, который ведет мониторинг армянских СМИ, так и на агрегаторе новостей Яндекс.Новости.

Примечательно, что Баку устами подконтрольных СМИ фактически подтвердил информацию министерства обороны Карабаха о том, что действительно имела место попытка диверсии со стороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана также фактически подтвердило информацию о том, что артиллерийскому обстрелу были подвергнуты армянские позиции, дислоцированные достаточно глубоко от линии соприкосновения.

Как ранее писало ИА REGNUM, Армия обороны Карабаха 11 марта сообщила o пресечении очередной диверсии со стороны Азербайджана, в результате которой у нападавших есть жертвы.

«10 марта в 23:20 противник предпринял попытку диверсионного проникновения. Уточняется, что передовые подразделения Армии обороны НКР вовремя обнаружили передвижение разведывательно-диверсионной группы противника. «Потеряв двух человек убитыми и несколько человек ранеными, противник был отброшен на исходные позиции. При этом Армия обороны не понесла потерь», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны НКР.

Ведомство особо отметило тот факт, что прошедшей ночью артиллерийскому обстрелу со стороны противника подверглись не только армянские позиции, дислоцированные в направлении Акна (Агдам), но и территории, находящиеся достаточно глубоко от линии соприкосновения. «Это беспрецедентное явление с момента подписания соглашения в мае 1994 года о прекращении огня», — заявил в оборонном ведомстве непризнанной республики.