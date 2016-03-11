Барнаул, 11 марта, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Внедрение «Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае» стало темой заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата, состоявшегося накануне, 10 марта, в Барнауле.

официальный сайт Алтайского края На обсуждении Стандарта развития конкуренции в Алтайском крае

Официальный сайт региона информирует, что на рассмотрение участников совета была предложена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края.

Как пояснил начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Николай Чиняков, в этот план мероприятий включили порядка 50 направлений, которые будут способствовать развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках. Помимо этого, определены еще более 20 общесистемных мероприятий.

«Направлены они в том числе на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, устранение избыточного государственного и муниципального регулирования», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, приоритетными в Алтайском крае определены 13 рынков. Почти все они (исключение составляет производство молочных продуктов — прим. ИА REGNUM) относятся к сфере услуг.

В частности, к социально значимым рынкам отнесены: туристические услуги; услуги дошкольного образования; услуги детского отдыха и оздоровления; услуги дополнительного образования детей; медицинские услуги; психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; услуги в сфере культуры; услуги жилищно-коммунального хозяйства; розничная торговля; услуги перевозки пассажиров наземным транспортом; услуги связи; услуги социального обслуживания населения.

«Наша главная задача — совместными усилиями создавать комфортные условия для тех, кто стремится побеждать в честной конкурентной борьбе, кто ищет и находит новые пути решения существующих проблем и кто искренне заинтересован в дальнейшем развитии региона», — заявил на экспертном совете алтайский губернатор Александр Карлин.

Он также напомнил, что системная работа по развитию конкуренции в регионе началась в 2010 году с принятием краевой программы «Развитие конкуренции в Алтайском крае» на 2010−2012 годы. Ее реализация способствовала увеличению количества малых предприятий (на 33,4%), активизации их инновационной деятельности и увеличению инвестиций в основной капитал (почти в два раза). Практически в три раза возросло и количество контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства для обеспечения государственных нужд.

По общему мнению Совета, несмотря на ограниченные бюджетные возможности и сложную экономическую ситуацию, такие направления, как Стандарт развития конкуренции, позволят улучшить возможности конкурентного импортозамещения в регионах, поддержать отечественного производителя и существенно расширить линейку инструментов поддержки российских компаний на мировом рынке.