Киев, 11 марта, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Украина недовольна слишком дружественной политикой Германии по отношению к России, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству dpa, которое цитирует DW и центральные украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения с Европой

Посол посетовал, что Берлин пытается добиться благосклонности России. И таким образом, ФРГ посылает России «неправильные сигналы». «Эти сигналы примирения из Берлина воспринимаются как слабость. Это не рассматривается как уступка или переговорная тактика», — сказал украинский дипломат.

Он недоволен тем, что в Германии сейчас пытаются возложить вину за отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений на Украину.

«Конечно, всегда легче — бросать вызов слабой стороне. И немцы, и французы с удовольствием это делают. На данный момент происходит соревнование: кто является тем, кто что-то не выполнил? И сейчас мы находимся в этой роли больше, чем россияне. Именно это является тем, что украинцы воспринимают как несправедливое», — сказал посол.

При этом он видит угрозу провала минских соглашений. Но допускает, что местные выборы в Донбассе пройдут до начала лета — при условии если парламент Украины все же примет необходимое законодательство, а ОБСЕ сможет гарантировать безопасность их проведения.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Украину и Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям. Если же прогресса в переговорах не будет, Штайнмайер видит угрозу срыва «Минска-2».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля депутат Бундестага, глава немецко-украинской парламентской группы Карл-Георг Вельман заявил, что Германия работает над так называемым «планом Маршалла» для Украины.

«Мы работаем над новой стратегией для стабилизации и развития Украины вместе с украинцами. С гораздо более большими финансовыми и политическими усилиями. Это нечто новое и будет идти в качестве дополнения к Соглашению об ассоциации», — заявил парламентарий.

«Это идея основательного «плана Маршалла» для восстановления экономики, управления, судебной системы и т.д. Если этот «план Маршалла» когда-нибудь начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом», — подчеркнул Вельман.

В тоже время, по его мнению, минский процесс продолжает играть решающее значение.

«Европа — это судьба Украины. Но в первую очередь и вы должны делать свою домашнюю работу. К примеру, как делали поляки после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС более 20 лет назад», — добавил он.