Киев, 11 марта, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Рабочая группа, созданная при президенте Украины Петре Порошенко, по результатам расследования установила, что дезертирство в Крым военнослужащих украинских военно-морских сил (ВМСУ) стало массовым явлением, пишет украинское издание «Думская.net».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко — шоколадный король

Издание отмечает, что командиры «не только не ищут дезертиров, но и скрывают сами факты побегов». Также в докладе указывается, что в 2015 г. СБУ предупредила о нежелательности посещения Крыма. «Между тем никаких мер, чтобы пресечь сомнительные вояжи, командование ВМС не приняло», — отмечает издание.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров указал на то, что сторонники решения о вхождении полуострова в состав РФ воспримут позитивно такую новость, однако эксперт при этом обращает внимание на факт непостоянства перебежчиков, которые, в свою очередь, могут быть и засланными агентами:

«По законам пропаганды, это, конечно, хорошая новость для тех, кто защищает российский Крым, плохая для тех, кто борется против российского Крыма. Но я бы не строил иллюзий. Люди, способные за несколько месяцев переменить несколько знамен, не надежны по определению. Не говоря уже о том, что среди них могут быть «закладки» украинских спецслужб, которые под видом перебежчиков посылаются в страну, чтобы вести подрывную работу. Когда некоторые единицы украинских частей проявили в Крыму выдержку и верность своей украинской присяге, у всех нормальных людей по обе стороны это вызвало только уважение. Верность присяге — абсолютное благо. Нынешняя Украина, безусловно, управляется сейчас неонацистской хунтой. Но абсолютное большинство военнослужащих два года назад приносили присягу нормальному государству. Их выбор был уважаемым, а нынешний выбор дезертиров ВМСУ — это выбор не присяги, не совести, а колбасы. Я понимаю человеческую слабость, но на всякую человеческую слабость должна быть сила недоверчивого государства».

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик также указал на нетерпимость украинского народа по отношению к существующей там власти:

«Данному явлению удивляться не приходится. Чем хуже дела будут идти на Украине, тем больший отток населения из нее будет происходить, и не только военных. На днях российская ФМС сообщила, что документы на получение российского гражданства подало более 600 тысяч украинцев. И это только начало процесса. Так как люди не видят реальной возможности в легитимном пространстве избавиться от необандеровской хунты, не видят будущего ни своего, ни своих детей, то миграция остается единственным шансом людей на достойную жизнь в привычном и понятном культурно-цивилизационном пространстве. Это говорит о том, что Украина могла состояться только в рамках советского или российского имперского проекта. Вне этих проектов — ее просто не будет».

Напомним, что рабочая группа была создана по поручению президента и Минобороны Украины. По ее данным, в 2015 году из частей ВМСУ дезертировали 559 военнослужащих, в 2016 году службу покинули самовольно еще 87 военнослужащих.