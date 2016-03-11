Санкт-Петербург, 11 марта, 2016, 22:31 — ИА Регнум. 11 марта в Санкт-Петербурге, на выходных 12 и 13 марта в Москве пройдёт XVI Международный фестиваль музыканта Игоря Бутмана «Триумф Джаза» с участием мировых исполнителей. Как сообщили в пресс-службе Фестиваля, открытие состоялось сегодня, в Санкт-Петербургском Доме культуры имени Горького. Перед зрителями выступили американская группа Medeski, Martin & Wood, впервые дающая концерт в России, и другие мировые звёзды джаза.

igorbutman.com Выступление на фестивале Триумф Джаза в 2015 году

12 и 13 марта Фестиваль будет давать концерты в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки и в Клубе Игоря Бутмана на Таганке. География состава участников, помимо музыкантов из России, включает исполнителей из Италии, США и Великобритании.

Вниманию зрителей будет представлена программа «Hello, Louis!» российского трубача Вадима Эйленкрига и солистки итальянской группы «Gabin» Люси Кампетти, выдающиеся композиции певца и пианиста Энтони Стронга, провозглашенного «Новой джазовой звездой Англии», выступление Нью-йоркского тромбониста Конрада Хервига, концерт Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана и многое другое.

igorbutman.com Гитарист

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Михаил Грин, бессменный арт-директор и основатель другого крупного джазового фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж», в России «Триумф джаза» занимает почётное первое место: «На фестиваль приезжают очень востребованные музыканты, там очень высокий уровень исполнителей, я имею в виду зарубежных. Фестиваль делает Игорь Бутман и из года в год делает его хорошо».

По словам Грина, «Триумф джаза» — фестиваль для профессионалов, позволяющий ставить в программу экспериментальные композиции и новые музыкальные шедевры, не столь привычные для слуха широкой аудитории: «В этом году участвует знаменитое трио Medeski, оно достаточно экспериментальное, и я бы не рискнул, например, его ставить на своём фестивале в саду Эрмитаж, рассчитанном на более широкую аудиторию, а в Светлановский зал в Москве на них придут специально, найдётся множество ценителей, которые захотят увидеть это уникальное трио».

Говоря о том, кто сегодня приходит слушать джазовую музыку, Грин отметил, что большая часть слушателей — люди среднего и старшего возраста: «Это те, кто впитал в себя джаз, когда он ещё был у нас под полузапретом, кто помнит, как было сложно достать пластинку, кто-то привозил с Запада, потому что у нас они тогда не продавались, мы переписывали по ночам… Но мне отрадно видеть, что всё больше джаз приходит слушать молодёжь. Она не сидит дома по вечерам, как мы, а выходит в кафе, клубы, для них поход в клуб — совершенно нормальное явление, а для людей нашего возраста — целое событие, это же собираться надо. Даже я, большой любитель джаза, выбираюсь куда-то два раза в месяц, а они это делают чаще».

igorbutman.com Саксофонист

Впервые Фестиваль «Триумф джаза» прошел в Москве в 2000 году, но его история началась тремя годами ранее. Предтечей «Триумфа» стали два «Независимых джаз-фестиваля» в 1997 и 1998 годах, которые впервые объединили российских и американских джазменов.

Сегодня Фестиваль Бутмана — крупнейшее в России джазовое событие мирового уровня. Каждый год — это гастроли мировых джазовых суперзвёзд, премьеры международных проектов самых известных музыкантов из России и США, презентации новых программ и альбомов.

Напомним, недавно Игорь Бутман снялся в фильме. Музыкант сыграл главную роль самого себя в комедии «Криминальный блюз».

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