Киев, 11 марта, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министерству финансов Украины, министерству информационной политики и министерству социальной политики обеспечить погашение 5 миллионов гривен (примерно $200 тыс.) задолженности телеканала АТR (киевский телеканал о Крыме и крымских татарах, который вещает по всей Украине с лета 2015 года) перед владельцем спутника. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское телевидение

В частности, министр информационной политики Юрий Стець напомнил, что десять дней назад телеканал АТR предстал перед угрозой исчезновения из эфира, поскольку шведская компания — владелец спутника, через который идет вещание, за долги должна была отключить этот телеканал.

«По поручению Арсения Яценюка я связался с представителями этой компании. В ходе переговоров правительство Украины гарантировало в течение двух недель решить эту проблему, а со стороны шведской компании была дана гарантия, что до решения этого вопроса она не будет выключать сигнал телеканала АТR. Кроме того, удалось договориться о реструктуризации долга, и сумма в 10 миллионов гривен как минимум уменьшена вдвое», — заявил Стець.

В свою очередь, Яценюк напомнил, что в государственном бюджете в текущем году правительство предусмотрело около 60 миллионов на поддержку деятельности киевских крымских татар. Он дал поручение «как можно быстрее» обеспечить погашение 5 миллионов гривен задолженности телеканала АТR перед владельцем спутника.

Также премьер обратился к Юрию Стецю с поручением «доработать вопрос», чтобы остальные 5 миллионов гривен задолженности были списаны и канал дальше функционировал.

«Необходимо помогать нашему крымско-татарскому народу, который находится под постоянным давлением российского режима и который нуждается в помощи. Чтобы канал АТR, который дает правдивую информацию о наших крымско-татарских братьях, функционировал и имел возможность вещать», — сказал глава украинского правительства.

Между тем заместитель директора телеканала ATR Айдер Муждабаев дал понять, что денег, которые правительство пообещало выделить на погашение долгов, — явно недостаточно.

«От имени сотрудников телеканала я хочу поблагодарить конкретных людей, которые в эти дни занимались решением экстренного вопроса о продолжении нашего вещания… Но проблемы ATR все еще не решены. Средства, которые правительство обещает выделить на оплату спутника, — это 5 миллионов гривен, что составляет менее половины долга ATR за спутниковое вещание, накопившегося за период аннексии ($389 000)», — сообщил замдиректора телеканала.

Вместе с тем, по его словам, об оплате трансляции «уникального детского крымско-татарского телеканала Lâle» (долг за тот же период — $367.000) речь в решении правительства не идет.

«То есть на данный момент определенно можно вести речь о намерении правительства погасить половину долга одного из двух телеканалов медиагруппы ATR. Не больше — и не меньше», — подчеркнул он.

«Также считаю необходимым заявить, что телеканал ATR не рассматривает как частичное, так и полное погашение долга за доставку телесигнала в Крым, помощью со стороны правительства, как это было подано в ряде СМИ, вплоть до заголовков типа «Яценюк поможет ATR». На наш взгляд, обеспечивать доступность украинских медиа гражданам на всей территории страны является обязанностью государства. Помощью ATR со стороны украинского государства можно было бы считать возмещение правительством утраченной в Крыму материально-технической базы и помещений», — резюмировал Айдер Муждабаев

Согласно официальной информации, 35% вещания канала ATR ведётся на крымско-татарском языке, 30% — на украинском, 20% — на русском, 15% — на турецком языке с украинскими субтитрами. Девиз телеканала: «О Востоке для Запада и о Западе для Востока».