Таллин, 11 марта, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В большинстве из 196 зарубежных дипломатических представительств Эстонии их сотрудники не владеют эстонским языком, так как не являются гражданами Эстонии или не родились в этой стране. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает эстонский портал «Мы говорим по-русски» MGPR.eu со ссылкой на директора бюро консульской помощи МИД Эстонии Тармо Пунника.

ИА REGNUM Не совсем эстонцы

По словам Пунника, в то же время в 34 посольствах Эстонии граждан Эстонии смогут обслужить на эстонском, английском и, в большинстве случаев, на русском языках. Представитель МИД заверил, что сотрудники диппредставительств «всегда найдут способ, чтобы решать проблемы».

Главный редактор портала «Мы говорим по-русски» Михаил Тверской выражает недоумение, как граждане Эстонии смогут получить квалифицированную помощь в случае чрезвычайных ситуаций, если многие консулы Эстонии не говорят даже на английском языке. «Террористическая атака, природный катаклизм, тяжелая болезнь, несчастный случай, сомнительный арест с последующим тюремным заключением — это лишь некоторые из тех возможных неприятностей, с которыми путешественники из Эстонии могут столкнуться, выезжая за пределы своей страны», — констатирует он.

Тверской цитирует рассказ эстонской семьи, которая попала в ДТП в Таиланде и обратилась за консульской помощью: «Мы позвонили в МИД Эстонии, который прислал к нам местного заместителя консула, который не владеет английским языком и абсолютно никак не помог нам». На этом фоне в куда более выигрышном положении находятся граждане России, постоянно проживающие в Эстонии.

По словам Тверского, они имеют право обратиться за помощью в любое консульское учреждение России, где им окажут помощь на родном языке. При этом, как следует из официального ответа на запрос портала от директора Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Алексея Ерхова, российское законодательство предусматривает возможность помощи соотечественникам вплоть до эвакуации с места чрезвычайной ситуации.