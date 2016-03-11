США, 11 марта, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Одним из условий улучшения отношений США и Кубы сенатор от штата Флорида Марко Рубио, который участвует в предвыборной кампании на пост президента страны, назвал выдворение «русских из Лурдеса» и «китайцев — из Бехукаля». Предвыборное заявление сенатора прозвучало на ресбуликанских дебатах, которые проходили 10 марта в Университете Майами (город Корал Гейблз, штат Флорида, США), передаёт телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Рубио, излагая свою предвыборную программу, сообщил о своих планах в отношении Кубы. Он считает, что для США во взаимоотношениях с Кубой выгодно «выдворить русских» из пригорода Гаваны Лурдеса, где находится разведывательный радиоэлектронный центр, который использовался СССР, а затем и Россией — до 2002 года. Другим условием является выдворение китайцев из города Бехукаля, где находится китайская станция спутниковой связи.

Кроме того, по словам сенатора, Куба должна провести свободные выборы и перестать ограничивать свободу слова и печати. Гаване следует перестать оказывать помощь Северной Корее обходить санкции ООН.

Радиоэлектронный центр в Лурдесе — важнейший российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки. Построен в 1967 году, использовался по назначению до 2002 года. Военная база была выведена Россией из Лурдеса в 2002 году.