Москва, 11 марта, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Принятая в отношении КНДР резолюция ООН направляет жёсткий сигнал для официального Пхеньяна. Об этом 11 марта в ходе переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Резолюция ООН посылает жёсткий сигнал КНДР, но не позволяет давить на Пхеньян», — сказал Лавров.

Он выразил надежду на то, что КНДР «прислушается к ООН и вернётся за стол переговоров».

Лавров подчеркнул, что РФ и Китай не признают ядерные амбиции КНДР.

В свою очередь, Ван И заявил о том, что КНР не признаёт ядерного статуса КНДР: «Мы не будем прекращать усилий по восстановлению шестисторонних переговоров».

Напомним, резолюция ООН в отношении КНДР была принята после заявлений о наращивании ядерного потенциала со стороны Пхеньяна. Россия поддержала данную резолюцию.