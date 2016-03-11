Степанакерт, 11 марта, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Армия обороны Карабаха сообщила о пресечении очередной диверсии со стороны Азербайджана, в результате которой у нападавших есть жертвы.

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Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, 10 марта в 23:20 противник предпринял попытку диверсионного проникновения. Уточняется, что передовые подразделения Армии обороны НКР вовремя обнаружили передвижение разведывательно-диверсионной группы противника. «Потеряв двух человек убитыми и несколько человек ранеными, противник был отброшен на исходные позиции. При этом Армия обороны не понесла потерь», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства также приводит статистику, согласно которой на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 10 марта и в ночь на 11 марта противник использовал стрелковое оружие различного калибра, а также минометы калибра 60 мм (17 снарядов), 82 мм (47 снарядов), гранатометы «АГС-17» (4 снаряда), «РПГ-7» (4 снаряда). По карабахским позициям было произведено свыше 5500 выстрелов. Кроме этого, ВС Азербайджана использовали гаубицу.

Особо отмечается тот факт, что прошедшей ночью артиллерийскому обстрелу со стороны противника подверглись не только армянские позиции, дислоцированные в направлении Акна (Агдам), но и территории, находящиеся достаточно глубоко от линии соприкосновения. Это беспрецедентное явление с момента подписания соглашения в мае 1994 года о прекращении огня.

«Отсюда можно сделать вывод о том, что противник принял тактику, направленную на дестабилизацию ситуации в зоне конфликта, что чревато непредсказуемыми последствиями.

Для подавления активности противника передовые подразделения Армии обороны НКР прибегли к карательным мерам. Армянские силы уверенно контролируют ситуацию по всей линии передовой», — говорится в сообщении министерства обороны Карабаха.

Еще об одном диверсионном нападении Карабах сообщил 9 марта. Тогда, по данным соответствующих служб Карабаха, азербайджанская сторона также понесла потери.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на фоне переговоров в Москве между президентами Армении и России, основная тема которых — вопросы безопасности и нагорно-карабахский конфликт. Как писала российская пресса накануне визита Сержа Саргсяна в Москву, там всерьез обеспокоены растущим количеством вооруженных инцидентов на линии соприкосновения армянских и азербайджанских вооруженных сил.