Москва, 11 марта, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В связи с дискуссией вокруг решения Конституционного суда, который накануне подтвердил законность изъятия органов для трансплантации после смерти человека без согласия его родственников, в Госдуме настаивают на юридическом просвещении граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. «Если презумпция согласия на изъятие органов противоречит религиозным убеждениям или мировоззренческим представлениям, то, конечно, задача религиозных организаций юридически просвещать граждан — с одной стороны, а с другой стороны, задача государства — тоже направить силы на информирование граждан», — считает глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР).

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По мнению парламентария, в поликлиниках и больницах должна быть представлена информация о действующих нормах закона в сфере донорства. «С одной стороны, незнание закона не освобождает от ответственности, с другой стороны, это тонкий момент, где необходимо просвещение, где важно именно информирование граждан, чтобы это было осознанный выбор», — отметил депутат.

Нилов также согласен с необходимостью уточнить практику применения закона «О трансплантации органов» — сейчас врачи не обязаны сообщать родственникам потенциального посмертного донора о планируемом изъятии органов. «Родственники имеют право знать, врачи должны уведомлять о намерении изъять органы», — считает депутат.

Ранее в КС обратились близкие скончавшейся в больнице Алины Саблиной, сердце, почки и другие внутренние органы которой были изъяты без их ведома, потребовав признать неконституционными соответствующие нормы закона «О трансплантации органов». Статья 8 закона предполагает презумпцию согласия на изъятие органов и тканей у трупа, однако прописывает, что оно не допускается, если «при жизни данное лицо либо его близкие родственники заявили о своем несогласии на изъятие его органов».

По мнению КС, презумпция согласия на изъятие органов имеет целью развитие в стране донорства и трансплантации и Конституции не нарушает. Суд отметил, что существо требований заявителей фактически сводится к необходимости перехода от существующей в России модели презумпции согласия на изъятие органов человека после его смерти к системе испрошенного согласия. Решение этого вопроса, уточняют в суде, составляет прерогативу законодателя и не относится к компетенции КС.

Родственники Саблиной уже обратились в Европейский суд по правам человека.

Вместе с тем главный раввин России Берл Лазар выразил обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда России о законности извлечения органов из тел умерших для трансплантации без уведомления об этом родственников и призвал к изменению существующей в России модели презумпции согласия на изъятие органов. Он призвал соответствующие органы, которые распоряжаются телом человека после смерти «в каждом конкретном случае проконсультироваться с представителями традиционных конфессий».