Пекин, 11 марта, 2016, 10:39 — ИА Регнум.



info.xcar.com.cn Hawtai xEV260

В апреле стартуют продажи первого кроссовера, оснащенного электрическим двигателем, от Hawtai Motor. Официальная презентация пройдет на Пекинском автосалоне уже в следующем месяце.

Электромобиль Hawtai xEV260 визуально не отличается от бензиновой версии, известной как Hawtai Shengdafei.

Китайские дизайнеры не стали изменять ни салон, ни экстерьер автомобиля. Единственное отличие Hawtai xEV260 от Hawtai Shengdafei — отсутствие выхлопной трубы, пишет «Цичэ чжэи».

Силовым агрегатом Hawtai xEV260 выступает электрический двигатель, мощность которого составляет 109 л.с. Производитель заверяет, что на одном заряде аккумулятора кроссовер сможет преодолеть более 260 км. В случае, если автомобиль будет двигаться со скоростью менее 60 км/ч, дальность хода увеличивается до 335 км.

Официальная стоимость электромобиля пока неизвестна. Эксперты полагают, что китайским покупателям придется заплатить не менее 130 тыс. юаней за новый Hawtai xEV260. При этом бензиновая версия кроссовера значительно дешевле — Hawtai Shengdafei в базовой комплектации обойдется всего в 85,5 тыс. юаней.