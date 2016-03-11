Пекин, 11 марта, 2016, 09:48 — ИА Регнум.



xgo.com.cn Volvo S90 L

Удлиненный седан Volvo S90 L был замечен на улицах Пекина. Фотошпионам удалось сделать всего один снимок в момент пока автомобиль остановился на светофоре.

В отличии от предыдущих фото-утечек, новое фото демонстрирует Volvo S90 L практически без защитного камуфляжа — производитель «спрятал» лишь значок Volvo на решетке радиатора.

Дизайн Volvo S90 L не отличается от стандартной версии Volvo S90. Разница между двумя автомобилями заключается лишь в физических размерах: Volvo S90 L длиннее стандартной версии примерно на 102 мм, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль будет продаваться с несколькими версиями силовых агрегатов. Покупателям предстоит выбрать между 2,0-литровым бензиновым двигателем (254 л.с.) и 2,0-литровым турбированным мотором (320 л.с.).

Кроме того, Volvo представит гибридную версию седана S90 L, оснащенную бензиновым двигателем и электромотором. Все автомобили будут оснащаться 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Официальная премьера удлинённой версии Volvo S90 должна состояться в апреле 2016 г. на Пекинском автомобильном салоне.